Un juez decidió negar la apelación solicitada por Juan Pablo Jesús Villafurte Pinto, investigado por el asesinato de la mexicana Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, quien fue asesinada y cuyos restos aparecieron en una playa en Huacho, Perú, por lo que deberá seguir en prisión preventiva por el presunto delito de feminicidio.

Video: Dan Prisión Preventiva a Feminicida de Mexicana en Perú

Durante la audiencia de apelación, a la cual no asistió la defensa del imputado, el ministerio público detalló que el argumento de la parte acusada fue que no había peligro procesal, además de que Juan Pablo no se consideraba responsable de los hechos. El fiscal José Ricardo Elías dijo que el delito de feminicidio se paga con entre 25 y 35 años de cárcel.

Juan Pablo Villafuerte, presunto asesino de Blanca Arellano. Foto: AFP | Archivo

Antes de la decisión, se comentaron algunos detalles del caso: cómo se hallaron los restos de Blanca, las investigaciones para corroborar la identidad de la mexicana; y la relación que mantuvieron por al menos un año antes ella y Juan Pablo antes de los hechos que hoy tienen bajo proceso judicial al ciudadano peruano.

Tras escuchar la descripción del fiscal, el juez superior Víctor Raúl Reyes Alvarado expresó que de forma unanime la Sala de Apelaciones decidió declarar infundada la petición formulada por la defensa de Juan Pablo Villafuerte, por lo que seguirá en internamiento tras ratificar la decisión tomada el 22 de noviembre.

Familia pide ayuda para repatriar los restos

La sobrina de Blanca Arellano, Karla Arellano, publicó en su cuenta de Twitter que el abogado de Juan Pablo Villafuerte no se presentó "por que no puedes defender lo indefendible. Así de simple". La familiar de la víctima fue la primera persona que reportó la desaparición de su tía y ha dado seguimiento al caso.

Detalló que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, no las ha contactado y no ha dado declaración al respecto, "pero NO significa que no hemos tenido el apoyo de las autoridades desde el primer momento, por parte de la embajada y consulado hemos tenido comunicación, apoyo y empatía".

Solicitó a Ebrard Casaubón tener comunicación directa para dar seguimiento al caso y a las diligencias pendientes. Comentó que aún no se pueden repatriar los restos de Blanca, "debido a la complejidad del caso se necesitan hacer más diligencias. Diligencias necesarias para lograr la justicia que queremos".

Respecto a la forma en la que se conocieron Blanca y Juan Pablo, comentó que fue a través de una plataforma de streaming de videojuegos en Facebook Meta durante la pandemia y no por Fornite. Y enfatizó:

Conocer gente nueva por cualquier medio siempre va a ser un riesgo, es importante tener redes de comunicación (amigos, familiares), pero la víctima jamás va a tener la culpa de un sistema violento y una desinformación sobre la salud mental

Por lo que reprochó que muchas personas estén intentando beneficiarse del caso; al tiempo que agradeció a quienes han apoyado a su familia y estimó que a pesar de la desesperación y la tristeza habrá justicia.

¿Qué pasó con Blanca Arellano?

Blanca Arellano, de 51 años, llegó a Perú a fines de julio pasado para encontrarse con Juan Pablo Villafuerte, a quien había conocido a través de una plataforma de videojuegos.

Una vez en suelo peruano, ambos habrían convivido en un departamento de la ciudad de Huacho, ubicada en Lima. Los familiares de Blanca Arellano reportaron su desaparición el 7 de noviembre, dos días antes de que la Policía hallara restos humanos en una playa de esta localidad.

De acuerdo con la investigación realizada por las autoridades peruanas, los restos pertenecen a Blanca. Por los hechos, fue detenido Juan Pablo, quien fue sometido a prisión preventiva hasta por nueve meses. De acuerdo con las leyes de ese país, la sentencia, en caso de ser hallado culpable, sería de entre 25 y 35 años por el delito de feminicidio.

