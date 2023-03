Polonia, Primer País Aliado en Dar Aviones Caza a Ucrania

Polonia entregará a Ucrania cuatro aviones caza de concepción soviética MiG-29 "en los próximos días", declaró el jueves el presidente polaco, Andrzej Duda.

"En primera instancia vamos a entregar en los próximos días cuatro aparatos plenamente operativos a Ucrania", afirmó el mandatario polaco.

"Hay otros aviones en mantenimiento ahora mismo y probablemente serán entregados de manera sucesiva", añadió Duda, durante una conferencia de prensa con su homólogo checo, Petr Pavel.

El presidente de Polonia añadió que su nación dispone de unos 15 cazas MiG, heredados en los años 1990 de las fuerzas armadas de la República Democrática Alemana. "Esos MiG siguen en servicio en el Ejército del Aire polaco. Son los últimos años de explotación de esos aparatos, que se mantienen operativos en su gran mayoría", añadió el presidente de Polonia.

Polonia reemplazará los MiG para Ucrania con naves surcoreanas FA-50 de reciente adquisición y, posteriormente, con F-35 norteamericanos.

¿Estados Unidos Enviará Aviones de Combate a Ucrania? Por su parte, la Casa Blanca se pronunció sobre el conflicto en Ucrania, asegurando que la conversación entre el presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, y el líder chino, Xi Jinping, sería "algo bueno", pero advirtió a Beijing que no adopte una visión "unilateral" del conflicto.

"Creemos que sería muy bueno si los dos hablaran", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, cuando se le preguntó sobre un informe del Wall Street Journal de que el líder ucraniano hablará con Xi Jinping por primera vez desde que Rusia, un aliado de China, invadió Ucrania hace más de un año.

Además, el funcionario añadió que la decisión de Polonia de convertirse en el primer país en enviar aviones de combate MiG-29 a Ucrania "no cambia" la decisión de Estados Unidos de no enviar sus propios cazas a Kiev.

"No cambia nuestro análisis con respecto a los F-16", dijo refiriéndose al avión de combate fabricado en Estados Unidos. La medida de Polonia "no afecta, no cambia eso", apuntó, recordando que el presidente Joe Biden se había opuesto públicamente a la entrega de cazas a Ucrania.

Con información de AFP

OAGL