Un hombre contó en TikTok cómo sus papás se gastaron todos los ahorros que les envió durante años desde Estados Unidos. Según dijo, anunció a su papá que quería volver a su país y disfrutar de su dinero, pero este le dijo que se lo había gastado todo.

Quiso volver de Estados Unidos y no tenían su dinero

A través de redes sociales, circuló el video de un trabajador migrante que estaba decepcionado de su familia. Visiblemente triste, el hombre contó a la cámara:

Decidí confiar en mi papá y en mi mamá, para que tuvieran todo mi dinero en mi país.

Por cinco años, el hombre envió dinero a sus padres, convencido de que ellos lo ahorrarían por él en su país. Ahora que decidió volver, habló a sus papás para darles la noticia:

Tengo cinco años de estar aquí, pues dije yo ‘voy a hablar a mis papás para decirles que ya me voy a regresar’.

Por desgracia, pronto descubrió que su dinero ya no estaba.

Un inmigrante centroamericano, residente en 🇺🇸 por 5 años, tenía la intención de regresar a su país después de comprar un terreno y enviar dinero a sus padres para que lo guardaran. Pero al comunicarles su deseo de volver, se encontró con una sorprendente "revelación". pic.twitter.com/um9hnOfLA4 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) August 27, 2024

Sus papás se gastaron sus ahorros

Durante la conversación, su papá le preguntó por qué pensaba regresarse. A esto, respondió que había cumplido su ciclo en Estados Unidos y que se bastaba con el dinero ahorrado y el terreno que ya había comprado:

Resulta que mi papá me dice ‘¿por qué?’ ‘Pues ya hice lo que tenía que hacer’, le dije. ‘Ya compré mi terreno y todo el dinero que me tiene usted guardado, ya con eso ya la hice’.

Fue entonces que su papá le pidió que no volviera aún a su país: “Me dijo que no me fuera para allá”.

No sin vergüenza, el padre le explicó que en todos estos cinco años no ahorró nada del dinero que le envió. Todo se lo había gastado:

Hijo, yo no te tengo nada. Lo que tienes ahí es el terreno que compraste, pero de dinero no tengo nada, todo me lo he gastado con tu mamá.

El video ha causado indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes han lamentado el comportamiento de estos padres. Otros más han señalado que, en cuestiones monetarias, no hay familia en la que pueda confiarse y que es preferible ahorra a solas.

De todas formas, para este inmigrante ya no hay vuelta atrás y no podrá recuperar su dinero: “La verdad me da una gran tristeza, se los digo así”, concluyó.

