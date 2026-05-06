Muere Ted Turner, Fundador de CNN: ¿Qué Enfermedad Tenía?

Ted Turner, fundador de CNN y referente de las noticias, murió hoy, 6 de mayo de 2026, a los 87 años; en N+ te indicamos qué enfermedad tenía.

Es reconocido por revolucionar la industria de la información con la creación de CNN. Turner, nació en Ohio, fue el impulsor de la primera cadena de noticias de 24 horas, un modelo que transformó la televisión informativa. Su visión dio paso a una cobertura continua que hoy es estándar en medios de todo el mundo.

Video: Muere Ted Turner, Fundador de CNN, a los 87 Años

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¿Qué enfermedad tenía Ted Turner?

El empresario padecía demencia con cuerpos de Lewy.

Tras su muerte, el presidente Donald Trump compartió un mensaje: "Ted Turner, uno de los más grandes de todos los tiempos, acaba de fallecer. Fundó CNN, la vendió y quedó personalmente devastado por el acuerdo, porque los nuevos dueños tomaron CNN, su 'bebé', y la destruyeron. Se volvió 'woke' y en todo lo que él no creía".

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