Mujer que Se Embarazó por Inseminación Artificial Busca a Donante para que Pague Pensión

¿Será? Una mujer que tuvo un embarazo a través de inseminación artificial ahora busca a su donante de esperma para que se haga cargo del bebé con una pensión alimenticia.

La historia se hizo viral, debido a que la mujer señaló que ella y su novia decidieron tener un bebé en 2018.

Así que optaron por un método de reproducción asistida, así que requirieron del apoyo de un donante.

Luego del nacimiento de la bebé, su pareja decidió concluir con la relación y deslindarse de cualquier responsabilidad relacionada con la niña.

Cuando terminó nuestra relación, mi exnovia me dijo que no tenía ninguna obligación legal con la niña y que no quería ser madre