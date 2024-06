Mujer Tiene 20 hijos de Diferentes Padres, Esta es su Polémica Razón

Martha, una mujer de 39 años, ha causado revuelo en las redes sociales al contar en una entrevista que tiene 19 hijos, todos de diferentes padres, y uno más en camino, que engendró, con un hombre que no conocía de antes, en una noche de fiesta.

La mujer originaria de Colombia aseguró que, aunque tiene verdaderas dificultades para sostener a sus hijos, incluso para darles de comer, piensa seguir teniendo más hijos, hasta que su cuerpo se lo permita.

La decisión de la mujer se debe a que por cada niño recibe una ayuda del gobierno, así que ella ha encontrado en los hijos un negocio para sobrevivir, sin hacer ninguna otra cosa.

Desde los 14 años, Martha empezó a tener hijos, ahora ya los dos mayores se han independizado, esta es también una de las razones por las que ella piensa seguir procreando, porque los más grandes se irán yendo, dice, y ella se quedaría sin las ayudas del gobierno, si ya no tiene más.

La madre de los 19 hijos contó, durante una entrevista, en la que se le ve con un abdomen de un avanzado embarazo, que este último fue producto de una noche de fiesta y no idea de quién es el papá.

Es niña…pero ni idea, porque la verdad yo me fui de rumba, en esa rumbita me gustó el muchacho y quedé y pues la verdad no sé ni dónde vive.