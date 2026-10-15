Internacional

Nicolás Maduro y su Esposa Se Declaran No Culpables de Cargos de Tortura

Ambos comparecieron este jueves en una audiencia ante el juez federal Alvin Hellerstein en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en audiencia en Nueva York el 22 de julio de 2026. Foto: Reuters | ArchivoNicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en audiencia en Nueva York el 22 de julio de 2026. Foto: Reuters | Archivo
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