Nicolás Maduro y su Esposa Se Declaran No Culpables de Cargos de Tortura

Durante una audiencia en Nueva York, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada.

La comparecencia, llevada a cabo ante el juez federal Alvin Hellerstein, abordó los cargos incluidos en la acusación actualizada contra ambos, que también extendió a Flores la imputación por conspiración para cometer narcoterrorismo, hasta entonces dirigida únicamente contra Maduro.

Después de declararse no culpable de los cargos de tortura, el depuesto presidente venezolano dijo que la nueva acusación de la Fiscalía estadounidense se basa en "falsas acusaciones y testimonios".

Según dijo, se trata de una "suma de elementos y ataques que ya conocía en el pasado".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Nicolás Maduro y Cilia Flores Comparecen ante la Justicia de EUA por Nuevos Cargos

Mientras que la exprimera dama de Venezuela aseguró que es "completamente inocente" y se declaró "no culpable" de los nuevos cargos presentados contra ella.

Flores y el depuesto líder venezolano comparecieron en una audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, una semana después de que EUA les acusara de conspiración para cometer torturas y ampliara a ambos el cargo la imputación por conspiración para cometer narcoterrorismo.

Ambos afirmaron al juez haber sido informados por sus abogados de la nueva acusación y haber recibido una copia en español de la misma.

Esta fue una de las pocas veces que se puedo escuchar hablar a ambos desde que fueron presentados ante la justicia estadounidense el pasado mes de enero tras ser arrestados en Caracas y trasladados a Nueva York.

El juez aplazó hasta el 14 de junio de 2027 el inicio del juicio, que inicialmente estaba previsto para el 1 de junio.

No está previsto que se celebre otra audiencia hasta el mes de diciembre. La última audiencia antes de que inicie el juicio tendrá lugar el próximo 7 de junio.

La defensa solicitó contar con más tiempo para poder preparar su respuesta a la nueva acusación de la Fiscalía estadounidense.

SPB