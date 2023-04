Rechazan Extensión a Secundaria de Ley 'No Digas Gay' en Florida

Padres, maestros, organizaciones de la comunidad LGTBQ+ y figuras políticas de Florida reaccionaron con rechazo e indignación este miércoles 19 de abril de 2023 a la extensión a la enseñanza secundaria de la polémica ley conocida como "No digas gay".

"Tratan de esconder una sociedad real", dijo a EFE María García, que tiene dos hijos cursando sexto grado en una escuela pública del condado Miami-Dade, mientras que la organización Equality Florida definió la ley como un "esfuerzo intencional por borrar a las personas transgénero y no binarias del plan de estudios".



Para otros, se trata simplemente de un "truco político" del gobernador Ron DeSantis de cara a su previsible candidatura a la nominación republicana.



La ley, oficialmente llamada "Derechos de los padres en la educación", castiga a los maestros que aborden en las aulas la identidad de género y la orientación sexual y está vigente desde 2022 entre el jardín de infancia y el tercer grado.



Tal como ya se había adelantado, el Departamento de Educación de Florida aprobó este miércoles ampliar la vigencia de la ley a todo K-12, es decir desde el inicio hasta el final de la secundaria.



Según la ley, los padres podrán presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios, si se incumple esta disposición.



"Expandirla más, a una etapa en la que los chicos y chicas están en pleno desarrollo de su identidad me parece un error", dijo a EFE María García.



Esta madre de Miami-Dade señaló que para los defensores de la ley "la única sociedad que existe es la heterosexual", pero la sociedad actual es mucho más abierta y mucho más desarrollada".



"No se pueden negar las realidades y una prueba es que los profesores en la clase de Historia le ponen las noticias a los niños para hablar de actualidad", enfatizó García.



Ileana Peña, profesora de Biología en una escuela pública de enseñanza media, del mismo condado, defendió, en lugar de esta ley, la promoción de "la tolerancia a todos los niveles".



En un video divulgado hoy, Karla Hernández, de United Teachers of Dade, un sindicato de maestros de Miami, expuso que "esta legislación limita la libertad de expresión" y podría afectar el plan de estudios en Literatura, Historia y otras materias.

Una ley que silencia a los educadores

Para Equality Florida, se trata de una ley que "silencia a los educadores al prohibir cualquier instrucción sobre orientación sexual o identidad de género".



Esta norma va a revocar "la capacidad de los distritos escolares locales para elaborar una educación sexual integral, entregando el control del plan de estudios al Departamento de Educación del Estado y politizando aún más nuestras aulas".



Además, Equality Florida califica esta medida de "impopular" en base a una encuesta realizada por el Laboratorio de Investigación de Opinión Pública (PORL), de la Universidad del Norte de Florida que muestra que el 49% de los floridanos se opone a la legislación "No digas gay" y un 40 % la apoya.



"No hay nada de malo en hablar sobre las personas, la historia y la cultura LGBTQ+ en nuestras aulas. No hay nada de malo en que los niños reciban cuidados de afirmación de género que salvan vidas", dijo en el mismo comunicado Kelley Robinson, presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, la organización de derechos civiles de esa comunidad más grande de Estados Unidos.



"Nuestra comunidad no representa ninguna amenaza. La verdadera amenaza para los floridanos es el gobernador Ron DeSantis y los legisladores extremistas que son algunos de los políticos más anti-LGBTQ+ de Estados Unidos", añadió Robinson.



Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, señaló por su parte que la expansión de la ley es "un ataque dirigido a los estudiantes más vulnerables del estado, que ya están experimentando tasas más altas de acoso y autolesiones".



"Vergüenza para la Junta de Educación de Florida por cumplir las órdenes de un gobernador y sus ambiciones políticas en lugar de proteger a los niños del estado", agregó Weingarten, líder de un sindicato nacional con 1.7 millones de profesionales afiliados.



La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, señaló que "en lugar de trabajar para mejorar nuestras escuelas públicas y garantizar que todos los estudiantes tengan educadores de tiempo completo, DeSantis está ejecutando otro truco político".



La administración de DeSantis presentó la propuesta de ampliación de la ley el mes pasado como parte de la agenda conservadora que quiere implantar en Florida antes de que anuncie que competirá por ser el candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024, reseñan hoy medios floridanos.



La propuesta entrará en vigencia después de un período de notificación de procedimiento que dura aproximadamente un mes, señaló el Departamento de Educación.

