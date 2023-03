Nueva Política Migratoria de EUA Separa a Familias

María y su familia llevaban desde el 22 de enero tratando de obtener una cita para presentar la solicitud de ingreso a Estados Unidos e iniciar así el trámite de asilo. No lograron obtenerla juntos. Tuvieron que pedirla por separado. Hace una semana su esposo y su hijo mayor la consiguieron. Ella y su hijo menor aún no la tienen. No saben qué implicaciones tendrá eso, si podrán ingresar todos a territorio estadounidense o no.

“Nos están obligando a separarnos. Por muchos días intentamos obtener la cita para iniciar el tramite de asilo juntos, pero la aplicación a través de la que se pide el ingreso, CBP One, nos decía que no había cita para los cuatro, así que decidimos que mi esposo la pediría junto con mi hijo mayor, de 13 años, y yo con mi hijo menor, de cinco años”, cuenta María, que en realidad no se llama así, pero quien ha pedido no poner su nombre real por cuestiones de seguridad.

“Esto es algo que está sucediendo mucho, en la mayoría de los casos de las familias que están pidiendo cita para solicitar el ingreso a Estados Unidos y es muy grave porque al separarlas, las mujeres y los niños se quedan más vulnerables y todos están muy desesperados por ver si van a tener la cita los que no la consiguen y si lograrán entrar”, dice Stacie Girón, coordinadora del albergue de la organización Espacio Migrante.

Girón da ejemplos de lo que está pasando. “Hace tres semanas, de una familia cruzó solo el papá, la mamá y el hijo tuvieron que quedarse aquí esperando para sacar la cita. El domingo pasado cruzó una haitiana, pero dejó a su esposo y a su hijo aquí. Un señor logró sacar su cita, pero no salió para su hija, así que la canceló”.

Video. Casi mil niños migrantes no se han reunido con su familia Desde el 12 de enero, todos los migrantes que quieran pedir asilo en Estados Unidos, con una excepción al Título 42, deben iniciar el trámite de ingreso a Estados Unidos a través de una aplicación que se llama CBP One.

El Título 42, que está vigente desde marzo de 2020, durante la administración de Donald Trump, es una norma que le permite al gobierno de Estados Unidos expulsar, de inmediato, de su territorio a los migrantes, bajo el pretexto de ser un potencial riesgo para la salud al ser posibles portadores de covid-19, y sin darles la oportunidad de solicitar asilo u otras peticiones humanitarias.

Ante las críticas por esta dura política y ya bajo el mandato del presidente Joe Biden se aceptó considerar excepciones al Título 42, para evaluar las solicitudes de asilo de aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad sea, por ejemplo, por riesgo inminente o por condición de salud.

Esta política aplica para los migrantes de todas las nacionalidades que estén en la Ciudad de México o en la frontera y que hayan llegado vía terrestre y de manera irregular, explica Paulina Olvera, directora de la organización Espacio Migrante.

Migrantes no logran enviar solicitud de asilo por App Este programa es diferente al de permisos humanitarios para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses para el que se deben cumplir requisitos como llegar por aire a Estados Unidos y tener allá un patrocinador, algo con lo que no cumplen ni el 1% de quienes quieren migrar a Estados Unidos, afirma Sandra Álvarez, directora de la organización Sin Fronteras.

Aquí y allá amenazados de muerte

María y su familia están tratando de aplicar a una excepción al Título 42, puesto que recibieron amenazas de muerte tanto en El Salvador, de donde son originarios, como en Tijuana, México, donde han estado esperando para cruzar durante año y medio.

La familia tenía una tienda de abarrotes en El Salvador, pero integrantes de una pandilla les empezaron a pedir renta o lo que se conoce aquí en México como derecho de piso.

Primero nos pidieron lo que equivaldría a 200 dólares, después 300 dólares, luego 600 y al final nos pidieron mil dólares, que ya no pudimos pagar, entonces nos dijeron que más caros nos iban a costar nuestros ataúdes, porque si no pagábamos, nos iban a matar, por eso salimos de nuestro país

Fue en diciembre de 2021 cuando llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos e intentaron cruzar para solicitar asilo, pero los regresaron de inmediato. “No se pudo. Nos regresaron para acá para México. Nos fuimos a la capital y estuvimos un tiempo trabajando ahí. Después otra vez nos movimos a la frontera, hace seis meses, e intentamos de nuevo cruzar, pero también nos regresaron”.

María y su familia llegaron al albergue de Espacio Migrante, donde se enteraron que podían aplicar para una excepción al Título 42, al haber recibido amenazas tanto en El Salvador como en México, pero que tenían que hacerlo a través de CPB One.

Muerte de personas migrantes, una funesta cotidianidad Todos los días se levantaban de madrugada para intentar conseguir una cita, pero nunca lograron obtenerla los cuatro juntos. Su esposo y su hijo mayor tienen la cita para el 8 de marzo, en la garita de San Ysidro, en California. María y su hijo pequeño están a la espera de conseguir una. La familia temé que una mitad de ellos pueda cruzar y la otra se quede en México.

Sin cita juntos

Laura, también nombre ficticio, y su familia no han conseguido una cita a través de CBP One. Llevan más de mes y medio intentando obtenerla y no lo han logrado. “A veces, cuando se supone que ya va a programarla, la aplicación se queda como cargando y ya no sale nada, y otras veces nos sale que no hay espacio para los cuatro”.

Ellos no han intentado hacer la cita por separado.

A veces lo hemos pensado, pero no lo hemos hecho ni queremos hacerlo, porque imagínate, ¿cómo nos vamos a separar? ¿Qué tal si luego no podemos entrar todos allá? Además, los niños están chiquitos (tienen 3 y 5 años), están muy apegados a mí, ¿cómo nos vamos a separar?

Laura salió de Bogotá, Colombia, junto con su familia, por amenazas de la expareja de ella. El hombre, que es el padre de sus hijos, estuvo preso y cuando salió de la cárcel quiso obligarla a regresar con él y la amenazó de muerte.

Llegaron a México a inicios de septiembre. Estuvieron en Tapachula, Chiapas, dos meses tratando de sacar la visa humanitaria, hasta que se las dieron. Ya con esta visa tramitada subieron hasta la frontera, a Tijuana.

“No hemos intentado cruzar, porque nos da mucho miedo que nos agarren y nos deporten a Colombia, yo no puedo volver allá, estoy amenazada de muerte y no me puedo arriesgar a volver allá, mi esposo tampoco”, dice Laura.

Aunque la familia tiene una visa humanitaria en México, su plan no es quedarse aquí. “Está peligroso acá, sabemos que este país tampoco es un lugar seguro, hay muchas cosas que pasan aquí, por eso queremos llegar a Estados Unidos”.

Por ahora, la familia permanece en el albergue de Espacio Migrante. Laura dice que no sabe si en algún momento tomarán la decisión de separarse para obtener una cita, pero lo ve como la última opción, una que no quiere tener que elegir.

Los otros problemas

Además de la separación de familias, organizaciones de la sociedad civil y migrantes se quejan de las múltiples fallas y los muchos impedimentos para acceder a la aplicación de CBP One. “La mayoría de los usuarios cuenta con un teléfono de muy baja gama, entonces cuando pretenden ingresar, por la saturación que hay, se les traba y no pueden ni registrarse para obtener la cuenta que te permite avanzar a solicitar la fecha y hora de cita”, explica Sandra Álvarez, de Sin Fronteras.

Migrantes venezolanos duermen en calles de Tijuana, albergues están saturados Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, señala que a través de CBP One se dan 200 citas al día en Tijuana, por ejemplo, cuando hay miles de migrantes tratando de aplicar a una solicitud de ingreso. En total, por todos los puertos de entrada, se están dando alrededor de 750 citas por día.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP), la región vive un flujo migratorio record con 2.4 millones de encuentros (detenciones) en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022, lo que representan un aumento del 37% con respecto al año fiscal 2021.

“Las personas están desde las 4 de la mañana tratando de agarrar la cita, y hay veces que el sistema te la da, pero luego no te manda el mail (con los números de confirmación y la información de la cita) y tienen que empezar de nuevo. En realidad hay un montón de quejas por esta nueva aplicación”, dice Rendón.

Olvera, de Espacio Migrante, subraya que CBP One tiene muchas fallas técnicas y excluye a las personas más vulnerables, porque hay muchas de ellas que no tienen un smartphone para iniciar el trámite de asilo desde una aplicación o que no tienen acceso a internet o no saben leer y escribir.

Todos estos impedimentos para conseguir la cita hace que las personas que están en la frontera o en Ciudad de México esperando aplicar para el ingreso estén muy desesperadas, señala Olvera, “eso causa que gente se aproveche de ellos, les quieren cobrar para ayudarlos a entrar a la aplicación, por ejemplo, o provoca que traten de cruzar por el desierto o por el río, arriesgando sus vidas”.

Se supone, dice Rendón, que para que las personas más vulnerables con casos que ameritan el refugio pudieran aplicar a la solicitud, y dadas las críticas de la enorme vulneración a derechos que implica el Título 42, es que habían sacado esta aplicación, pero la realidad es que no ha sido funcional, tienen muchos retos que tendrían que subsanarse.