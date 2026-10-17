Dan de Alta al Papa León XIV Tras Operación

El papa León XIV abandonó este sábado el hospital Gemelli de Roma para regresar al Vaticano, cinco días después de haber sido sometido a una operación por un cáncer de pulmón.

El pontífice, de 71 años y líder de los mil 400 millones de católicos del mundo, salió del centro médico entre aplausos y vítores de los fieles congregados a las puertas del hospital.

El doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora informaron que la evolución posoperatoria del papa era positiva y podía recibir el alta médica.

"Teniendo en cuenta los análisis de sangre, el control radiológico del tórax realizados esta mañana y tras evaluar el cuadro clínico, se ha considerado que el Santo Padre reúne las condiciones necesarias para recibir el alta hospitalaria", se lee en el comunicado.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede detalló que tras las conclusiones de los médicos, se determinó que dejaría el hospital a primera hora de la tarde para regresar al Vaticano.

"Mañana rezará la oración del Ángelus desde la ventana del apartamento pontificio", finalizó el comunicado oficial sobre el estado de salud del obispo de Roma.

El domingo 11 de octubre, León XIV anunció desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón.

La intervención del pontífice duró 90 minutos y se realizó mediante una técnica de cirugía videoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

Hace apenas un día, se divulgaron las primeras fotografías del papa tras la operación, donde se le ve, con aparente buen aspecto, oficiando misa en el Gemelli junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

También se supo que habló con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien le pidió una tregua en la guerra que sostiene su país con Ucrania.

Durante su estancia en el centro hospitalario, el papa fue sometido a fisioterapia respiratoria y caminatas dentro de su habitación.

Con información de N+

ICM