¿Por Qué Alberta Quiere Separarse de Canadá? Cuentan Votos para Convocar a Referéndum

Los ciudadanos de Alberta votaron este lunes 19 de octubre 2026, para decidir si celebran o no un referéndum vinculante sobre su separación de Canadá. Sin embargo, el primer ministro Mark Carney advierte que una victoria separatista desencadenaría una crisis en plena tensión con Estados Unidos por los aranceles de Donald Trump y sus insistencia para que Canadá se convierta en el estado número 51 de EUA.

"Vale la pena luchar por Canadá", escribió Carney hoy en su cuenta de X. Cabe destacara que Mark Carney creció en Alberta.

Según las encuestas, una cuarta parte de la población de esta provincia canadiense apoya la independencia, pero gana la mayoría por el no. ¿Pero por qué Alberta quiere independizarse de Canadá?

La razón principal es porque una parte de su población considera que la provincia aporta demasiados recursos al Gobierno de Canadá, pero acusa que recibe poco a cambio. Esto mientras que el movimiento independentista ha ganado fuerza en los últimos años.

La provincia de Alberta tiene 5 millones de habitantes, y el desequilibrio económico es su principal queja.

Los separatistas de Alberta acusan que el gobierno federal, liderado por el Partido Liberal, ha limitado la industria petrolera de la provincia, gobernada por los conservadores , mediante políticas medioambientales.

"Canadá tiene un sistema desequilibrado que beneficia a la población y al gobierno central a expensas de las provincias productoras periféricas, como Alberta", dijo Cory Morgan, fundador de una organización publicitaria a favor de la separación llamada Pathway to Independence.

Esta noche se cuentan los votos y se publicarán a medida que se conozcan.

Alberta es una de las principales regiones petroleras de Canadá. Los independentistas rechazan políticas federales climáticas y ambientales que, consideran, obstaculizan la producción, los oleoductos y la exportación de petróleo y gas

También aseguran que Alberta genera una riqueza considerable con sus recursos naturales, pero que el sistema fiscal federal beneficia desproporcionadamente a otras provincias.

Al separarse de Canadá, los separatistas aseguran que tendrán mayores ingresos energéticos, y podrán aplicar sus políticas económicas, sin depender de las decisiones federales.

Información N+