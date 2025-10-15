Sumergible Titán: Ingeniería Defectuosa y Pruebas Inadecuadas, Causas de la Implosión

Ingeniería defectuosa y pruebas inadecuadas contribuyeron a la catastrófica implosión del sumergible Titán con cinco personas a bordo cerca de los restos del Titanic en 2023, determinó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos.

"Descubrimos que el proceso de ingeniería de OceanGate para el Titán era inadecuado y dio lugar a la construcción de una embarcación a presión de fibra de carbono compuesta que presentaba múltiples anomalías y no cumplía los requisitos necesarios de resistencia y durabilidad", dice el informe de la NTSB citado el miércoles pasado.

El reporte agrega que OceanGate no hizo un monitoreo adecuado en tiempo real de los datos de la embarcación bajo presión "por lo que la compañía no sabía que el Titán había sufrido daños y debía retirarse inmediatamente del servicio" tras una inmersión anterior.

¿Qué pasó en el Titán de OceanGate?

El sumergible turístico Titán, operado por la empresa OceanGate, sufrió una "implosión catastrófica" en el Atlántico Norte el 18 de junio de 2023, lo que resultó en la muerte instantánea de las cinco personas a bordo.

La nave estaba en una expedición para visitar los restos del naufragio del Titanic. La comunicación se perdió aproximadamente 1 hora y 45 minutos después de iniciar su inmersión. Tras una intensa búsqueda, se encontraron escombros del sumergible en el fondo marino, a unos 488 metros de la proa del Titanic.

Los informes de la investigación, incluyendo los de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos, concluyeron que la causa de la tragedia fue un fallo de ingeniería y la violación de protocolos básicos de seguridad por parte de la empresa operadora.

Las cinco personas a bordo eran:

Stockton Rush, director ejecutivo de OceanGate Expeditions y piloto del sumergible.

Hamish Harding, millonario y explorador británico.

Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood (de 19 años), miembros de una destacada familia paquistaní.

Paul-Henri Nargeolet, experto francés en el Titanic y buzo.

Submarino Titán se Encontró a 600 Pies del Titanic

