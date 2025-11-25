Vetan a Greta Thunberg de Venecia, Italia; ¿Qué hizo la Activista Ambiental?

Greta Thunberg ha sido vetada de Venecia tras participar en una protesta del grupo ecologista Extinction Rebellion. La activista climática además deberá pagar una multa equivalente a 172 dólares, aproximadamente 3 mil 160 pesos mexicanos.

Greta Thunberg acudió a una acción climática en Venecia convocada por el grupo Extinction Rebellion .

acudió a una acción climática en convocada por el grupo . La activista fue deportada este año de Israel tras haber participado en la Flotilla Global Sumud que buscó llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Tiñen de verde el Gran Canal de Venecia en protesta climática

El pasado sábado 22 de noviembre, activistas del grupo ecologista Extinction Rebellion tiñeron de verde el Gran Canal de Venecia, en Italia. La acción climática fue llevada a cabo como parte de una protesta mayor contra las “políticas ecocidas” del gobierno de Giorgia Meloni. Las protestas coincidieron con las últimas jornadas de la COP30 en Brasil.

Durante la protesta, que fue parte de varias acciones simultáneas en varias ciudades italianas, participó la activista sueca Greta Thunberg. En conjunto, las acciones fueron nombradas por los organizadores como Detener el Ecocidio.

Además de Venecia, en el norte de Italia, otras nueve ciudades del país europeo vieron manifestaciones similares. En Turín, al norte, se tiñó el río Po. En Bolonia, al centro del país, se pintó el río Reno. En Milán y Taranto también hubo acciones semejantes.

En un comunicado, los organizadores denunciaron la inacción del gobierno de Meloni:

Mientras el Gobierno italiano sigue bloqueando las medidas más ambiciosas, el mundo se enfrenta a un colapso climático irreversible.

Multan a Greta Thunberg por acción climática

Durante las protestas, según los organizadores, se empleó fluoresceína, una sal no tóxica que desaparece sin contaminar las aguas, por lo que, pese a su llamativo color, la protesta no representó un daño ambiental. En un comunicado, la organización climática señaló:

La fluoresceína desaparecerá en poco tiempo, pero los efectos del colapso climático no.

No obstante, las autoridades de Venecia decidieron vetar a Greta Thunberg e impedir su entrada la isla, ubicada en la laguna homónima en el mar Adriático. La activista ha sido expulsada por al menos 48 horas.

Además, la activista sueca de 22 años equivalente a 172 dólares, 3 mil 160 pesos mexicanos, según el tipo de cambio. Los otros 35 activistas que participaron en la protesta también habrían sido multados.

Al respecto, Luca Zaia, presidente de la región del Véneto, criticó la protesta y aseguró que se trató de “un gesto que hiere la ciudad”:

No es con acciones vandálicas como se defiende el medio ambiente. Son gestos que dañan Venecia, obligan a intervenciones de restauración y, paradójicamente, generan contaminación.

