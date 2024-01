Prohibir Venta de Carne de Perro Afecta a Clientes y Vendedores en Corea del Sur

El martes, el Parlamento surcoreano aprobó una ley que prohíbe la polémica industria al vedar la cría, venta y matanza de perros para carne.

Cuando Choi Tae-yeon abrió su restaurante hace 20 años, era buen negocio servir carne de perro en Corea del Sur, pero la prohibición del comercio para el consumo aprobada por el parlamento puede llevarla a cesar su actividad.

Situado en un callejón del mercado de Chilseong, en la ciudad de Daegu, su restaurante sirve platos que los surcoreanos consideraban que les dan vigor, como la carne de perro, ya sea al vapor o hervida en un caldo.

Otro común en la culinaria coreana, con hasta un millón de perros asesinados cada año según activistas, la carne de perro perdió mucha popularidad en los últimos años, especialmente entre surcoreanos jóvenes que ven a los canes como mascota y no como alimento.

"Las cosas han cambiado drásticamente", declaró Choi, la dueña del restaurante.

En el pasado, cuando el negocio era bueno, se vendían hasta 30, 40 perros por día. Ahora vendemos uno o dos en promedio

Comer perro se ha vuelto tabú entre los coreanos jóvenes y urbanos, y crece la presión de defensores de los derechos de los animales por prohibirlo.

Entrará en vigor después de un periodo de gracia de tres años una vez que sea ratificada por el presidente Yoon Suk-yeol, quien se define como amante de los animales.

Violar esta ley sería puede ser castigado con hasta tres años de prisión o multas por 30 millones de wons (23 mil dólares).

"No estoy contenta con la decisión de prohibirlo por ley", lamentó Choi.

Pero para la comerciante, su restaurante familiar, que pensaba dejar a su hijo, define su vida.

Choi había intentado todo para ganarse la vida, desde vender comida en la calle hasta fideos en el mercado, antes de abrir el restaurante que pudo expandir gracias al éxito que tuvo.

"Es muy triste que las cosas terminen así", dijo con los ojos llorosos.

En los últimos años, Choi dice que los vendedores de carne de perro en el mercado han enfrentado cada vez más hostigamiento de los activistas, que han protestado frente a sus restaurantes.

Sin embargo, Choi dice que recibió más clientes al día siguiente de la decisión parlamentaria.

"Me gusta comer carne de perro cuando bebo porque no me da resaca al día siguiente", declaró un cliente en otro restaurante, quien se identificó con el apellido Jang.

Jang dijo que, aunque no come carne de perro a menudo, llegó al restaurante tras pensar que no podrá comerla de nuevo cuando entre en vigor la veda en tres años.

Otro cliente de unos 70 años, quien se identificó por el apellido Choi, señaló no le importa no poder comer la polémica carne en el futuro, pero que se opone a la ley.

Los pollos, cerdos, vacas son todos animales vivos, no estoy de acuerdo con prohibir solo la carne de perro

