Internacional

Protestas en Francia contra el Encarecimiento de la Vida Dejan Incidentes en París y Lyon

Las autoridades francesas detuvieron a decenas de personas al inicio de una jornada de movilizaciones

Un manifestante patea un proyectil mientras permanece en medio de gases lacrimógenos frente a la oficina de turismo de LyonUn manifestante patea un proyectil mientras permanece en medio de gases lacrimógenos frente a la oficina de turismo de Lyon. Foto: AFP
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