Protestas en Francia contra el Encarecimiento de la Vida Dejan Incidentes en París y Lyon

La manifestación convocada este sábado en París contra el encarecimiento de la vida comenzó con incidentes violentos en la plaza de la República, donde varios cientos de individuos se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, informó la Prefectura de Policía, al igual que en Lyon, donde saquearon e incendiaron una oficina de turismo.

Las autoridades en Francia detuvieron a decenas de personas al inicio de una jornada de protestas contra el encarecimiento de la vida, clave para medir el malestar social en el convulso final de la presidencia de Emmanuel Macron.

A seis meses de la elección presidencial para elegir a su sucesor, un llamado titulado "Amarillos y Jóvenes" exhorta a protestar juntos al movimiento de los chalecos amarillos, a la generación Z, a campesinos, profesores, activistas climáticos, jubilados, etc.

"Hoy hay un punto de convergencia de muchas rabias, todas legítimas y todas más o menos conectadas", aseguró a AFP Florine Pigny, una tatuadora de 36 años residente en los suburbios de París y que se dice preocupada por el "futuro" de su hija y por la situación de los servicios públicos.

Desde hace semanas, en paralelo a las protestas de estudiantes de liceo que reclaman mejores condiciones, surgió en las redes sociales un llamado a manifestar este sábado contra el encarecimiento de la vida, que en Francia se plasma especialmente en un aumento del combustible desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.