Pruebas Rápidas Detectan Fentanilo en Bares de EUA

Controlar el tráfico y consumo del fentanilo es un asunto prioritario para el gobierno de Estados Unidos ante los alarmantes niveles de consumo en ese país.

En California, asociaciones civiles buscan generar conciencia sobre los daños y la presencia del fentanilo en todo tipo de drogas, y lo hacen a través de reactivos de uso simple en lugares de esparcimiento.

Alison Heller, cofundadora de FentCheck, explicó:

A mí se me murieron muchas amistades, sé que también a mis amistades se les han muerto amistades y familiares, y ahorita la sobredosis de fentanilo es la principal causa de muerte para los estadounidenses de los 18 a los 45 años. Cifra que supera incluso a las muertes por suicidio, la violencia armada y los accidentes automovilísticos

La organización FentCheck instala kits gratuitos con pruebas rápidas de fentanilo en los baños de antros, bares, restaurantes, cines y universidades de Nueva York, Minnesota, Philadelphia, Oregon, Nevada, pero principalmente en California.

Me inspiraron muchos activistas que me precedieron que repartían condones en baños de bares, y decidimos hacer lo mismo con tiras reactivas al fentanilo, para que la gente pudiera tener libre acceso anónimo, no se condona ni se instiga al consumo de drogas; lo que significa es que, si se va a tomar una decisión, sea con seguridad de por medio