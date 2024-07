La tarde de este sábado 13 de julio, previo a las elecciones, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un atentado y resultó lesionado luego de un tiroteo ocurrido durante un mitin de campaña en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos y las fuerzas de seguridad locales reaccionaron de inmediato, evacuando al expresidente y trasladándolo a un lugar seguro. Se informó que Trump sufrió heridas leves en una de sus orejas y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento.

Hasta el momento, no se reportan más heridos tras el incidente y los asistentes fueron evacuados rápidamente del acto de campaña, mientras la autoridades están investigando el motivo del ataque y si hubo algún tipo de amenaza previa.

A las 18:11 horas, el expresidente estadounidense se agachó rápidamente después de escuchar disparos, siendo inmediatamente rodeado por agentes de seguridad que lo sacaron del escenario.

Mientras Donald Trump era evacuado, se le vio con sangre en la oreja derecha, levantando el puño de la mano derecha hacia la multitud y repitiendo las palabras:

Secret Service Jumps in to Protect Donald Trump after Gun Shots go Off at his Rally . Butler PA. pic.twitter.com/BV25gKMB6e