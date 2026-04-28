Lili Pink: Embargan 405 locales; Fiscalía Investiga Lavado de Dinero y Enriquecimiento Ilícito

La cadena de ropa femenina Lili Pink es señalada por autoridades de presuntamente facilitar el ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país, a través de una compleja red empresarial.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, la organización habría operado mediante un entramado de importadoras, comercializadoras y empresas fachada.

A través de este esquema, ingresaban productos como prendas de vestir, juguetes y cosméticos, que posteriormente se distribuían en el mercado nacional para aparentar legalidad.

Las autoridades detallaron que las maniobras incluían la fragmentación de transacciones, simulación de relaciones comerciales y evasión de controles aduaneros, con el objetivo de dificultar la trazabilidad del dinero y facilitar su incorporación al sistema financiero formal.

Trama del Lavado de dinero

En el caso se identifican posibles delitos como lavado de activos por 730 mil millones de pesos colombianos y enriquecimiento ilícito superior a 430 mil millones. Además, se reportaron decomisos de mercancía por más de 54 mil millones de pesos, realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como un presunto contrabando que superaría los 75 mil millones.

Un juez de control de garantías en Bogotá autorizó órdenes de captura contra varios implicados, las cuales están en proceso de ejecución.

Como parte de las acciones, un fiscal ordenó medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad vinculada al caso. Estas acciones se llevaron a cabo en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional.

Pese a las medidas, los bienes intervenidos continuarán operando mientras avanza el proceso de extinción de dominio ante las autoridades judiciales.

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