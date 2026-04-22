John C. Phelan ha dejado su cargo como secretario de la Marina de Estados Unidos. El Departamento de Guerra informó que será sustituido de forma interina por el subsecretario Hung Cao.

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El anuncio fue hecho por Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono. A través de X el funcionario escribió:

“El secretario de la Marina John C. Phelan está dejando la administración, con efecto inmediato. En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan por su servicio al Departamento y a la Marina de los Estados Unidos. Le deseamos lo mejor en sus futuros empeños”.

La agencia AP señaló que esta repentina salida ocurre apenas un día después de que Phelan se presentara ante una gran multitud de marineros y profesionales de la industria naval, durante la conferencia anual de la Marina en Washington, D.C.

Donante de la campaña de Donald Trump, sin experiencia previa en las fuerzas armadas

Además, la salida de Phelan ocurre pocas semanas después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, destituyera a general Randy George, principal oficial del Ejército, así como a otros dos generales de alto rango.

Cabe señalar que John C. Phelan no tenía experiencia previa sirviendo en las fuerzas armadas. Tampoco había tenido un cargo público de carácter civil, hasta que Donald Trump lo nominó como secretario a finales de 2024.

Graduado de Economía por la Universidad Metodista del Sur, en Texas, Phelan se había desempeñado como financiero. Ganó notoriedad tras convertirse en un importante donante de la campaña presidencial de Trump.

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Con información de AP