Roger Waters, de Pink Floyd, Pide en la ONU Parar Guerra

El fundador de Pink Floyd, Roger Waters, pidió hoy 8 de febrero de 2023 ante el Consejo de Seguridad de la ONU un alto el fuego inmediato en la guerra de Ucrania y dijo hablar "en nombre de 4 mil millones de hermanos y hermanas de la mayoría silenciosa".

Video: Cancelan conciertos de Roger Waters por simpatizar con Rusia



Waters, que se ha expresado varias veces en público sobre la guerra de Ucrania, fue invitado por Rusia a hablar ante el Consejo, tras presentarlo como "un activista civil en favor de la paz", y si bien condenó la invasión de Ucrania -única crítica que pronunció contra Rusia-, Waters también condenó "a los provocadores", porque según él la invasión "no se hizo sin provocación", haciéndose así eco de las tesis de Moscú.

Video: Roger Waters Pide un Alto al Fuego en Ucrania



El músico, conocido también por su defensa de la causa palestina y sus frecuentes encontronazos con Israel, basó su discurso por teleconferencia en genéricos llamamientos a la paz, utilizando con frecuencia la expresión "We the People" (nosotros el pueblo) y recordando que las guerras "destrozan el planeta".



Según Waters, la guerra no hace sino enriquecer al lobby armamentístico en el mundo, pero "somos muchos los que no compartimos los beneficios de esa industria de guerra (por ello) el único camino sensato es llamar al alto el fuego inmediato.