Rosalía Anuncia su Nuevo Sencillo 'LLYLM'

La cantante española Rosalía anunció la próxima publicación de la canción "LLYLM" ("Lie like you love me"), con un mensaje en redes sociales en el que dirige a la prerreserva del esperado tema en distintas plataformas para que sus seguidores puedan recibir un aviso cuando sea publicado.

Dentro de la actual estrategia de anunciar con cuentagotas e ir dando pistas de futuros lanzamientos para generar expectación en redes sociales, Rosalía subió un video a Tik-Tok cantando un fragmento de canción mientras pasea en barca junto a su novio, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, en Japón, donde pasaron la Navidad.



Posteriormente borró este video y días más tarde subió otro de menos de un minuto en el que se la ve cantando sola este animado tema pop con un toque aflamencado: "I don't need honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Cover me in a dream. I'll be yours, our fantasy / Who need the honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Maybe the happy end becomes real enough for me".