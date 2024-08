Rusia y Ucrania Canjean 230 Prisioneros Gracias a Emiratos Árabes Unidos

Rusia y Ucrania anunciaron el sábado que intercambiaron 115 prisioneros de guerra por bando, un canje en el que dijo haber mediado Emiratos Árabes Unidos, dos semanas después de que Kiev lanzara una incursión sorpresa en la región rusa de Kursk.

"Otros 115 de nuestros defensores regresaron hoy a casa", afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El Ministerio ruso de Defensa informó a su vez que "115 militares rusos hechos prisioneros en la región de Kursk fueron devueltos".

Ambos países agradecieron a Emiratos Árabes Unidos, que afirmó haber mediado en el intercambio. "Emiratos logró negociar un nuevo canje", indicó la cancillería de ese país.

Another 115 of our defenders have returned home today. These are warriors of the National Guard, the Armed Forces, the Navy, and the State Border Guard Service.



We remember everyone. We are searching for them and making every effort to bring them all back.



I am grateful to each… pic.twitter.com/XiMAeANsOd