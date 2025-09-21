Se desata la violencia en Perú, policías lanzan gases lacrimógenos contra manifestantes

Una protesta contra una propuesta de reforma previsional en el centro de Lima, capital de Perú, culminó el domingo con enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

La protesta convocada por el colectivo "Generación Z", que reúne a jóvenes de entre 18 y 30 años en promedio, derivó en fuertes enfrentamientos con la fuerza pública en inmediaciones de las sedes de los poderes públicos, en el centro de la capital peruana, observó un equipo de la AFP.