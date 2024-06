Mujer se Pega en un Dedo del Pie y Descubre que Tiene Cáncer Terminal

Sharon Daley continúa sorprendida por la manera en la que golpear un dedo del pie contra una cama, la ayudó a descubrir que tenía cáncer en fase 4, es decir, incurable.

Según los primeros reportes, la mujer, de 55 años, estaba a punto de realizar un viaje junto a su hermana a Tenerife, España.

Sin embargo, previo a la excursión se golpeó en el dedo pequeño del pie contra la cama. Sin importar el dolor y los problemas para caminar, decidió continuar con las vacaciones, porque les tomó mucho tiempo planearlas.

Sentí bastantes náuseas, que normalmente no sufro, y tenía un poco de dolor de estómago, pero no le presté mucha atención a ninguno de los dos (síntomas)

Luego del viaje, Sharon acudió a Urgencias, ya que no se sentía bien. En la clínica le informaron que tenía un nivel de sangre bajo, por lo que era preocupante.

Una vez que le realizaron una serie de estudios y análisis para hallar las causas de la alteración en los niveles de sangre, los médicos le dieron el diagnóstico: cáncer de estómago en fase cuatro

Sharon y su familia quedaron devastados con la noticia, no obstante comenzaron a solicitar información sobre el tratamiento que podría llevar, por lo que los doctores indicaron que quizá una cirugía ayudaría.

Pero hace unas semanas, el personal de salud le confirmó que el cáncer de estómago es tan avanzado que ya es incurable.

Los especialistas le dijeron que le queda aproximadamente un año de vida si se somete a quimioterapias, de lo contrario, su esperanza de vida se reduce a la mitad de tiempo.

Tras conocer que le queda poco tiempo de vida, la mujer señaló que desea pasar momentos agradables con su sobrina y hermana, pues son lo más importante para ella.

Asimismo, quiere visitar algunos lugares especiales y cumplir ciertos deseos que tiene pendientes.

Tuve que olvidarme de algunas cosas que quería hacer, como ir a la India, porque me di cuenta de que no podría viajar tan lejos, por lo que cualquier lugar fuera de Europa ya no existe