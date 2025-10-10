Sismo de Magnitud 7.6 Golpea la Antártida y Sudamérica Hoy 10 de Octubre 2025

Este viernes se registró un terremoto de magnitud 7.6 en el Pasaje de Drake, el tramo de mar que separa a Sudamérica de la Antártida. El sismo fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Pasaje de Drake, o Paso de Drake, es un estrecho donde circula la Corriente Circumpolar Antártica; esta corriente fluye del Pacífico al Atlántico y actúa como una barrera térmica, impidiendo que las aguas más cálidas del norte lleguen la Antártida.

Por lo mismo, se trata de aguas difíciles de navegar, donde han sido comunes los accidentes a lo largo de la historia. En una de las costas, tienen tierras Chile, con la ciudad de Punta Arenas, y Argentina, con la ciudad de Ushuaia. Del otro lado del Paso de Drake, la Antártida inicia con la Isla Decepción, que es reclamada por Chile, Argentina y el Reino Unido.

Por el momento no se ha registrado una alerta de tsunami por este sismo de magnitud 7.6, como en ocasiones anteriores.

