'Soy Latino, Soy Mestizo': Tigres del Norte Llevan su Mensaje Migrante al Tiny Desk Concert

Migración, identidad y amor, fueron algunos de los temas que llevaron Los Tigres del Norte al famoso formato musical Tiny Desk Concert.

Con un mensaje de apoyo a los migrantes durante su presentación de este jueves en National Public Radio (NPR), la radio pública de Estados Unidos, la agrupación más importantes de música regional mexicana, dijo, mientras sonaban los acordes: "yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo, somos de todos colores y de todos los oficios".

La agrupación aprovechó este espacio en Washington D.C. para colocar en el centro de la discusión la identidad, la dignidad y las dificultades que enfrenta la comunidad hispana en la Unión Americana.

El vocalista Jorge Hernández estuvo acompañado por el resto de la agrupación integrada por acordeón, bajo y batería: Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández, Óscar Lara, Giovanni Hernández y Juan Salazar, todos frente al famoso escritorio de NPR que sirve de escenario.

El concierto destacó porque iniciaron su repertorio con el tema "Somos más americanos", del álbum Uniendo Fronteras, donde se cuestiona las fronteras geopolíticas con versos como "Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó a mí".

Otra frase que marcó su presentación fue cuando Jorge Olegario, conocido como "el tigre mayor" por ser su líder y vocalista, lanzó: "aunque le duela al vecino somos más americanos que todos los gringos".

Otro momento que llamó la atención de los usuarios en redes sociales fue que Félix Contreras, productor de NPR, presentó a la agrupación y destacó su papel.

“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tenemos memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí”, indicó emocionado.

De esta forma, los Jefes de Jefes, originarios de Rosa Morada, del municipio de Mocorito, Sinaloa, volvieron a poner en el centro de la discusión temas sobre la migración y la identidad, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Además que esta presentación con un mensaje a favor de los migrantes sucedió a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, su administración ha impulsado una estrategia de deportaciones masivas, separación de familias y restricciones a las vías de migración.

Un reflejo de esta política antimigrante, son las cifras recopilados por Reuters, cuyas deportaciones aumentaron a 443 mil en el año fiscal 2025, frente a 271 mil que se reportaron en 2024.

A lo largo de más de 20 minutos de interpretación, Los Tigres del Norte también eligieron para mostrarse ante el público estadounidense temas como "Golpes en el corazón", "Quiero volar contigo", "Ni parientes somos" y "La puerta negra".

La actuación de Los Tigres del Norte fue parte de una programación especial de NPR con motivo del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, que comenzó el pasado 15 de septiembre y terminó este jueves.

La agrupación, que acumula más de 2.3 millones de seguidores en Instagram, suma más de 200 mil "me gusta" en la publicación del Tiny Desk en esa red social y casi 150 mil en YouTube.

HVI