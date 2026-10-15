Internacional

'Soy Latino, Soy Mestizo': Tigres del Norte Llevan su Mensaje Migrante al Tiny Desk Concert

La agrupación de música norteña hizo historia en uno de los formatos que más adeptos ha ganado: Tiny Desk, la serie de conciertos íntimos de NPR

Los Tigres del Norte. Foto: NPRLos Tigres del Norte. Foto: NPR
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