Este ‘Sensual’ Spider-Man Baila ‘Umbrella’ de Rihanna en los Semáforos

En redes sociales se ha vuelto viral un hombre disfrazado de Spider-Man que baila “Umbrella” de Rihanna en un semáforo. Sus pasos y su actitud ya se han valido un apodo: El Sensual Spider-Man.

Si en los cómics hay miles de mundos cada uno con su propio Hombre Araña, acaso a nuestro universo corresponde el Spider-Man Sensual que baila en un semáforo. Este superhéroe bailarín vive en Chile, donde se ha convertido en una celebridad de las calles y del Internet gracias a sus pasos.

En el video que se ha vuelto viral en redes sociales, aparece Spider-Man bailando animadamente “Umbrella”, canción que hiciera famosa Rihanna en 2007. La grabación fue hecha en Providencia, en Santiago de Chile.

El Spider-Man no solo copia algunos de los mejores pasos de la cantante originaria de Barbados, sino que se da el lujo de bailar para una camioneta que espera el verde en el semáforo.

La coreografía ha conquistado a los peatones, los conductores y a los usuarios de Internet que no dan crédito de lo bien que baila Spider-Man cuando no combate el crimen.

Y no es casualidad que los pasos del “Sensual Spider-Man” sean tan cómicos como precisos. Debajo de la máscara está Renato Avilés, un bailarín profesional de origen ecuatoriano.

Su fama comenzó en 2016. Ya entonces explicaba al medio BioBioChile que se cansó de dar clases de baile y que prefirió probar suerte en las calles de la comuna de Providencia. Cuando se enteró que su esposa estaba embarazada, tomó el poco dinero que tenían y compró el traje de superhéroe que lo haría famoso:

Sólo teníamos 12 mil pesos [230 pesos mexicanos], los agarré y me fui a comprar un traje de Spider-Man, me conseguí con un amigo un parlante y empecé a probar el personaje. Al principio me iba súper mal, llamaba la atención, pero la gente no colaboraba.