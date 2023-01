Talibanes Prohíben a las Mujeres Trabajar en ONG

El Gobierno de los talibanes emitió este 24 de diciembre una orden para prohibir a las mujeres trabajar en cualquier organización no gubernamental (ONG), que se suma al veto a la educación universitaria femenina dictaminado hace menos de una semana.

La orden, emitida por el Ministro de Economía de los talibanes, Qari Din Mohammad Hanif, solicita a todas las organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e internacional que despidan a sus empleadas por considerar que no están cumpliendo con las leyes islámicas al no usar velo.

"Con el fin de cumplir con su responsabilidad de implementar las normas y reglamentos del Emirato Islámico de Afganistán" (como se autodenominan los talibanes), se instruyó a todas las ONG "a suspender todos los trabajos de sus trabajadoras mujeres hasta nuevo aviso", de acuerdo con una misiva en la que también se destaca que, en caso de que las organizaciones se retrasen en implementar esta nueva norma, "se cancelará su licencia brindada por dicho ministerio".

Este día, los fundamentalistas talibanes también reprimieron una protesta de decenas de mujeres que se manifestaban en contra del veto a las instituciones universitarias en la ciudad occidental de Herat.

Desde la llegada al poder del régimen talibán, ocurrida hace un año y medio, las mujeres afganas han experimentado cómo sus derechos se reducen en su país, a la par que una serie de restricciones como la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos se incorporan a sus vidas diarias.

Video: Mujeres sufren violaciones sistemáticas a sus derechos por los talibanes

La realidad que viven las afganas a día de hoy se asemeja cada vez más a la época del primer régimen de 1996 y 2001, cuando en base a una rígida interpretación del islam y su estricto código social -conocido como pastunwali- prohibieron la asistencia femenina a las escuelas y recluyeron a las mujeres en el hogar.

Con información de EFE

JCG