Terremoto de Magnitud 6.6 Sacude Taiwán, Reporta USGS

Un terremoto de magnitud preliminar 6.6 sacudió Taiwán este sábado 27 de diciembre 2025, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Fue a las 15:05 UTC (Tiempo Universal Coordinado), 23:05 del tiempo local, que sucedió el movimiento telúrico, a una profundidad de 73 kilómetros en el mar frente al condado de Yilan, al suroeste de Taipéi.

En un primer reporte de la agencia meteorológica, se había reportado una magnitud preliminar de 7, la cual fue reducida poco después a 6.6.

Algunos países como Chile, a través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, descartaron que el sismo generara las condiciones necesarias para desencadenar un tsunami en sus costas.

Este es el segundo terremoto importante que afecta a la isla esta semana, después de uno de magnitud 6, ocurrido el miércoles.

Terremoto en Taiwán sacude edificios

Los medios locales informaron que el terremoto del sábado hizo oscilar edificios en la capital, Taipéi, y se sintió en todo Taiwán.

Taiwán sufre terremotos con frecuencia, ya que está situado cerca del punto de encuentro de dos placas tectónicas, cerca del Cinturón de Fuego del Pacífico, que según el USGS es la zona con mayor actividad sísmica del mundo.

Con información de AFP

