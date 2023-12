Tiroteo en Universidad de Praga: Videos Muestran Momento de Agresión y Resguardo de Estudiantes

Un tiroteo en una universidad de Praga, República Checa, que dejó 14 muertos y 25 heridos, cimbró al mundo el 21 de diciembre. En redes sociales se difundieron videos de los momentos en que dispara el agresor y cómo estudiantes buscan resguardarse de los impactos de bala.

En Instagram, una usuaria identificada como havranekivo ha publicado tres videos en sus historias para dar cuenta del momento en que los estudiantes buscaron refugio para evitar ser víctimas de los disparos.

Mientras tanto, en X, antes Twitter, videos dan cuenta de jóvenes escalando muros dentro de las instalaciones de la universidad mientras policías rodean las instalaciones.

Por otra parte, un usuario identificado como Jovan Janković difundió una grabación de más de cinco minutos en la que se aprecia al presunto tirador en uno de los balcones, mientras alista el arma para luego disparar.

Prague shooter police cam. At 35sec and 55sec he is visible. At 2 min 35 sec police complaining they only have Glocks. At 5:05 police starts shooting at him

