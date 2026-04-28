Reportan Dos Tiroteos en Washington D.C.; Hay Operativo Policial

La tarde de este martes 28 de abril se registraron dos tiroteos en el noroeste de Washington, D.C., lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad. Uno de los incidentes ocurrió en el bloque 400 de N Street NW y el otro en el 3200 de Mount Pleasant Street.

Autoridades informaron que investigan un posible doble tiroteo en el bloque 3300 de Mount Pleasant Street, reportado alrededor de las 19:15 horas. De manera preliminar, se ha señalado que al menos cinco personas habrían sido baleadas en un lapso de aproximadamente diez minutos; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Tras los hechos, elementos policiales desplegaron un operativo en la zona para asegurar el área y recabar evidencia.

Buscan a presunto sospechoso

Asimismo, mantienen la búsqueda de un sospechoso descrito como un hombre de aproximadamente 18 años, quien vestía completamente de negro y portaba una máscara del mismo color al momento de los incidentes.

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona mientras continúan las investigaciones y las labores para localizar al presunto responsable. Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones ni sobre el estado de salud de las posibles víctimas.