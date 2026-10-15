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Panamá Incorpora Alertas Sísmicas de Google Tras Terremoto 7.7; Así Funciona el Sistema

La herramienta utiliza sensores de celulares para detectar temblores y enviar avisos preventivos a usuarios en zonas de riesgo

CelularFoto: Cuartoscuro
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