Panamá Incorpora Alertas Sísmicas de Google Tras Terremoto 7.7; Así Funciona el Sistema

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la incorporación del país al Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una herramienta gratuita de Google que utiliza los sensores de los teléfonos celulares para detectar terremotos y advertir a la población sobre posibles movimientos telúricos.

El anuncio se realizó este jueves 15 de octubre de 2026, a casi una semana del terremoto de magnitud 7.7 registrado el pasado viernes, y que provocó daños en viviendas, escuelas, hospitales y otras infraestructuras, principalmente en las provincias del interior de Panamá. Ante las afectaciones, el Gobierno declaró un estado de emergencia para atender a las familias damnificadas.

“Gracias a la cooperación con Google, nuestro país ha sido incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de Android”, informó Mulino en su cuenta de X. El mandatario destacó que la tecnología puede advertir a los usuarios antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes.

De acuerdo con Google, la expansión anunciada amplió la disponibilidad del sistema de 98 países y regiones a más de 200, incluidos Panamá y Guatemala. Desde su lanzamiento en 2021, la compañía ha enviado más de mil millones de alertas sísmicas a dispositivos Android.

La tecnología aprovecha los acelerómetros integrados en los teléfonos Android, sensores que detectan movimientos y vibraciones. Cuando varios dispositivos registran señales compatibles con un terremoto, el sistema analiza los datos para determinar si está ocurriendo un sismo y estimar su ubicación y magnitud.

Con esa información, Google puede enviar notificaciones a los teléfonos ubicados en las zonas donde se esperan sacudidas. Según la intensidad estimada, las alertas pueden informar sobre un temblor o advertir a los usuarios para que tomen medidas de protección ante movimientos más fuertes.

El objetivo es ofrecer algunos segundos de anticipación para que las personas puedan buscar un lugar seguro, alejarse de objetos que podrían caer y protegerse antes de que lleguen las ondas sísmicas más intensas.

Sin embargo, el sistema no garantiza que los avisos lleguen antes de que comience el temblor. Algunas notificaciones pueden recibirse durante o después del movimiento, y no todos los terremotos son detectados.

Aunque Mulino anunció la incorporación de Panamá al sistema, medios locales reportaron este jueves que la opción todavía aparecía inactiva en algunos dispositivos. Por ello, la disponibilidad efectiva debe comprobarse directamente en cada teléfono.

La incorporación busca aprovechar los sensores de los celulares para proporcionar avisos tempranos ante terremotos. Su utilidad dependerá de la detección del movimiento, las condiciones de conexión y el tiempo disponible para que los usuarios reaccionen.

PT