'México Pagó el Muro con Aranceles ', Afirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra los migrantes y las ciudades santuario, además de reiterar su afirmación sobre que México pagó el muro fronterizo entre ambas naciones.

El mandatario advirtió a sus seguidores en Kentucky que los que cruzaron la frontera bajo el gobierno del demócrata Joe Biden eran "criminales" y personas con problemas mentales, que volverán al país si los republicanos pierden las elecciones de medio término.

"México sí que pagó ese muro, para que lo sepan. Porque les cobro aranceles y costos como nunca antes habían pagado en toda la historia. Y México ha pagado ese muro muchas, muchas veces", dijo al participar en un mitin para apoyar a candidtaos al Senado y la Cámara de Representantes.

El presidente republicano también arremetió contra los periodistas, a quienes acusó de filtrar información falsa, por cuestionar quién había pagado el muro.

Trump aseguró que se han construido más de 3 mil 200 kilómetros de muro fronterizo, pero la cifra ha sido cuestionada también.

Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), a principios de 2020 se habían construido 727 kilómetros del llamado "nuevo sistema de muro fronterizo".

Sin embargo, la cifra incluía proyectos de reconstrucción y reforzamiento, algunos de los cuales ya habían sido ordenados por el Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017) y que se continuaron durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).

Trump ha echado mano de su retórica antiinmigrante en su gira de campaña de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre, en las que está en juego el control del Congreso estadounidense.

Por lo que también aseguró que, bajo su actual mandato, no ha ingresado ningún inmigrante a través de la frontera y destacó su campaña de deportaciones.

Sin embargo, la cuestión migratoria ha dejado de ser una de las principales preocupaciones de los votantes.

Según la encuesta más reciente de Fox News, seis de cada diez votantes señalan que el costo de vida es su principal preocupación económica, por encima del gasto público (15 %), el empleo y la desigualdad de ingresos (7 % en cada caso), los aranceles (6 %) y los impuestos (5 %).

La mayoría califica la economía de forma negativa (74 %) y espera que empeore el próximo año (53 %), mientras que dos tercios se muestran insatisfechos con el rumbo del país (66 %).

A esto se suma que Trump enfrenta su peor valoración en la gestión de la inflación: solo el 22 % aprueba su desempeño en esta materia, lo que constituye un nuevo mínimo.