Internacional

'México Pagó el Muro con Aranceles ', Afirma Trump

El presidente estadounidense defendió su política comercial y reivindicó la construcción de la barrera, al afirmar que los ingresos obtenidos mediante los gravámenes superan el costo de la obra

Donald TrumpEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante un mitin de campaña para las elecciones intermedias en EUA. Foto: Reuters
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