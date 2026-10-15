Internacional

Trump Reitera que los Cárteles Controlan México: 'Sabemos Dónde Están Todos los Malos'

El presidente estadounidense defendió los ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas y aseguró que aún no inicia operaciones terrestres

Donald TrumpFoto: X @WhiteHouse
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