Trump Reitera que los Cárteles Controlan México: 'Sabemos Dónde Están Todos los Malos'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que los cárteles del narcotráfico controlan México y aseguró que ya se lo expresó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, según dijo, no está de acuerdo con esa afirmación.

“Lamentablemente, los cárteles controlan México. Se lo dije a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los cárteles controlan México”, declaró este jueves durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca.

Durante su intervención, el mandatario defendió la campaña militar estadounidense contra embarcaciones que, de acuerdo con su versión, transportan drogas por vía marítima. También advirtió que todavía no ha iniciado un “ataque total por tierra”.

“Sabemos dónde están todos los malos. Los carteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza”, afirmó. Añadió que México debería actuar contra estas organizaciones, aunque consideró que actualmente las autoridades mexicanas “no son capaces”.

El presidente estadounidense imitó el sonido de misiles que impactan embarcaciones y aseguró que no siente compasión por las personas que viajan a bordo, pues, según argumentó, cada uno de esos barcos causa miles de muertes por el fentanilo.

“Lo malo de todo esto es que ya nadie sale a pescar”, bromeó Trump, en medio de las críticas a estos operativos, que han sido señalados por causar muertes extrajudiciales de pescadores.

El mandatario suele sostener que el crimen organizado controla territorio mexicano. En septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que México es “el epicentro” del narcotráfico.

Las declaraciones se producen en medio de la presión de Trump para que el Gobierno mexicano permita operaciones militares estadounidenses contra los cárteles dentro de México.

Sheinbaum se ha opuesto a esa posibilidad al considerar que una intervención de ese tipo vulneraría la soberanía nacional.

Las afirmaciones de Trump sobre el control territorial de los cárteles y la incapacidad de las autoridades mexicanas fueron expresadas por el mandatario estadounidense durante su intervención en la Casa Blanca.

PT