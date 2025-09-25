Trump Anuncia Arancel del 100% a Todos los Medicamentos de Patente Extranjeros

Donald Trump anunció que impondrá aranceles del 100% a los medicamentos de patente elaborados en el extranjero. El presidente de Estados Unidos señaló que no gravará aquellos productos de empresas farmacéuticas que tengan fábricas en su país.

A través de Truth Social, el presidente señaló que la medida entrará en vigor a partir del 1 de octubre. En el mensaje se lee:

A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos.

Exentarán aranceles farmacéuticas con fábricas en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos señaló que no se retirará el arancel hasta que las empresas farmacéuticas demuestren que sus fábricas ya están en construcción en suelo estadounidense. Al respecto, Donald Trump escribió:

"ESTÁ CONSTRUYENDO" se definirá como "en construcción". Por lo tanto, no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado.

