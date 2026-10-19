Trump Insiste en Cambiar el Nombre de Nuevo México a 'Nueva América'; Responde la Gobernadora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente insistió en que el estado de Nuevo México debería cambiar su nombre a “Nueva América”, al argumentar que forma parte de territorio estadounidense y no de México.

“Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre a Nueva América. No somos México, somos los Estados Unidos de América”, escribió el mandatario en su red social Truth Social este lunes 19 de octubre de 2026.

La propuesta ya había sido planteada por Trump en septiembre pasado. En publicaciones anteriores, el presidente también compartió imágenes de mapas en los que la palabra “México” aparecía tachada y sustituida por “América”.

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Trump ha defendido la idea con el argumento de que una nueva denominación daría mayor prestigio al estado. Sin embargo, la iniciativa generó rechazo entre representantes políticos de Nuevo México.

En septiembre, la gobernadora Michelle Lujan Grisham sostuvo que el nombre del estado no estaba sujeto a debate y recordó que su denominación tiene raíces históricas anteriores a la fundación de Estados Unidos.

La propuesta no representa un cambio oficial. El nombre de Nuevo México está establecido en la Constitución estatal, por lo que modificarlo requeriría un procedimiento legal dentro del propio estado y no podría concretarse únicamente mediante una declaración del presidente estadounidense.

La insistencia de Trump se suma a otras iniciativas relacionadas con la denominación de lugares geográficos, como el cambio de nombre del golfo de México a golfo de América, impulsado al inicio de su segundo mandato, y el cambio de nombre del lago Ontario a lago América, anunciado en 2026.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer un decreto presidencial que oficialice el cambio de nombre de Nuevo México, que mantiene su denominación actual.

Tras la insistencia del presidente, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, publicó su postura en X:

"¿Otra vez con este rollo cansado de la Nueva América?", e insinuó que para que Trump insista con esto es porque hay algún "fracaso" en la política del presidente, por lo que está tratando de "distraer a los estadounidenses esta vez".

"Déjame repetirlo: Nuevo México era Nuevo México mucho antes de que existieran los Estados Unidos y seguiremos siendo Nuevo México por siempre jamás. Y mientras hablamos de nuestro gran estado, los estadounidenses también deberían saber que hemos estado ocupados entregando cuidado infantil universal y sin costo. También somos el único estado que reemplazó completamente los subsidios de salud que fueron recortados por Trump y los republicanos del Congreso", escribió.

Y remató: "¡Viva Nuevo México!".

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