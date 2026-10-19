Internacional

Trump Insiste en Cambiar el Nombre de Nuevo México a 'Nueva América'; Responde la Gobernadora

El mandatario argumenta que el territorio pertenece a Estados Unidos, pero la propuesta no implica una modificación oficial

Trump Quiere el Premio Nobel de la Paz: 'Nadie en la Historia lo Merece Más que Yo'Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Casa Blanca
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