Los investigadores ucranianos de una zona reconquistada a los soldados rusos han descubierto una celda en la que se detenía y maltrataba a niños, según declaró el miércoles un alto defensor ucraniano de los derechos humanos.

Dmytro Lubinets, comisario de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, declaró que la celda se encontraba en uno de los cuatro centros de tortura gestionados por el ejército ruso en Jersón, ciudad del sur de Ucrania abandonada por las fuerzas pro-Moscú el mes pasado.

Rusia niega haber atacado a civiles en la guerra y rechaza las acusaciones de haberlos maltratado.

Lubinets, que ha presentado una serie de informes sobre presuntas torturas, afirmó que las condiciones eran peores que las de los lugares de confinamiento investigados en otras zonas recapturadas.

La celda sólo se diferenciaba de las habitaciones adyacentes en que las fuerzas de ocupación colocaban esteras finas en el suelo, precisó.

Hemos documentado que a los niños no se les proporcionaba agua, se les daba agua cada dos días. Prácticamente no les daban comida. Utilizaban la presión psicológica. Les decían que sus padres les habían abandonado y que no volverían