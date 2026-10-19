Usa Una Palabra Segura: Interpol Alerta por Videos con IA para Hacer Mensajes de Familiares

La Inteligencia Artificial (IA) permite crear videos y llamadas en los que una persona parece hablar con su propia voz y rostro, una tecnología que también es usada para cometer fraudes. Ante este riesgo, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) lanzó una campaña para alertar sobre las estafas que recurren a contenidos falsos generados o manipulados mediante estas herramientas.

La campaña incluye tres videos creados con Inteligencia Artificial (IA) que muestran cómo los llamados 'deepfakes' pueden utilizarse para engañar a las personas, por ejemplo, mediante una videollamada de un supuesto familiar que asegura estar en una emergencia o de un compañero de trabajo que solicita una transferencia bancaria.

De acuerdo con Interpol, las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) son cada vez más accesibles y pueden reproducir de manera convincente el rostro o la voz de una persona real a partir de una cantidad limitada de contenido disponible en internet. Esto facilita que los delincuentes suplanten identidades para robar dinero o conseguir información personal y bancaria.

Las estafas con contenidos sintéticos no se limitan a figuras públicas. También pueden dirigirse a ciudadanos mediante fraudes de inversión, engaños románticos, suplantación de identidad, extorsión sexual y campañas de desinformación.

Toshinobu Yasuhira, director del Centro de Innovación de Interpol, advirtió que la Inteligencia Artificial (IA) está haciendo más difícil reconocer las señales habituales de un fraude, como errores ortográficos o inconsistencias en los mensajes.

El mensaje de la campaña es: “Espera. Verifica. No caigas en la trampa”. Entre las recomendaciones de Interpol destaca establecer una palabra o frase de seguridad con familiares y amigos, que permita confirmar la identidad de una persona durante una llamada sospechosa.

La organización recomienda:

No actuar bajo presión: Desconfiar de solicitudes urgentes que provoquen urgencia, miedo o angustia y exijan mantener la conversación en secreto.

Verificar la identidad por otro medio: Colgar y llamar directamente al familiar o conocido mediante un número que ya se tenga registrado.

Desconfiar de solicitudes de dinero: Tener especial cuidado cuando pidan transferencias bancarias, criptomonedas o tarjetas de regalo.

Proteger las cuentas personales: activar la autenticación de dos factores y mantener actualizado el software de los dispositivos.

Revisar las relaciones virtuales: Prestar atención cuando una relación en internet avance rápidamente y la otra persona solicite dinero o información confidencial.

Interpol también recomienda a las empresas capacitar a sus trabajadores para identificar fraudes con 'deepfakes' y establecer procedimientos de verificación adicionales para transferencias financieras y el intercambio de información sensible.

Si una persona sospecha que fue víctima de una estafa, debe contactar a las autoridades locales. Si realizó un pago, también debe comunicarse cuanto antes con su banco para consultar las medidas disponibles.