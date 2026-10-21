Vulnerabilidad Crítica en PHP: Alerta por Ataque a Sitios Web

Páginas web de gobiernos europeos y organizaciones quedaron fuera de servicio este miércoles como medida de seguridad, luego de detectar dos vulnerabilidades críticas en PHP, un lenguaje de programación utilizado en la gran mayoría de Internet.

El martes, los desarrolladores de PHP alertaron sobre las fallas y recomendaron actualizar los sistemas cuando estuviera disponible la corrección. Sin embargo, ante reportes de que piratas informáticos ya intentaban aprovecharlas, organismos de países como Países Bajos y Finlandia optaron por desconectar sus sitios.

Las vulnerabilidades podrían afectar plataformas como WordPress, Drupal, Joomla y Magento, además de servidores y otros sistemas que utilizan PHP. Según expertos en ciberseguridad, estas fallas podrían permitir el acceso a archivos o bases de datos.

Dane Knecht, director tecnológico de Cloudflare, confirmó que ya se habían detectado los primeros ataques. La empresa implementó medidas de protección, aunque la solución definitiva será instalar la actualización de seguridad.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) también recomendó a las organizaciones que usan PHP prepararse para instalar el parche en cuanto esté disponible. En caso de no poder actualizar sus sistemas de inmediato, aconsejó desconectarlos temporalmente.

Agencias de ciberseguridad de Europa, Australia, Japón y Reino Unido emitieron recomendaciones similares. Por su parte, Wordfence advirtió que las actualizaciones automáticas no resolverán necesariamente el problema y pidió a los administradores de WordPress verificar quién se encarga de actualizar PHP en sus servidores.

La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de Estados Unidos (CISA) también pidió a las organizaciones actualizar sus sistemas para corregir las dos fallas de seguridad, identificadas como CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, conocidas como 'php2shell'.

La agencia advirtió que estas vulnerabilidades permiten a los atacantes ejecutar comandos en los servidores sin necesidad de iniciar sesión. Para corregirlas, recomendó instalar las versiones PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 o 8.2.35.

CISA también aconsejó revisar qué sistemas utilizan PHP y actualizar primero los que están conectados a Internet. Si no es posible instalar la corrección de inmediato, recomendó desconectar temporalmente los sistemas afectados, en especial los que usan PHP 8.1 o versiones sin soporte.

Como medida adicional, sugirió utilizar herramientas de protección para sitios web y vigilar actividades sospechosas en los servidores, como programas que ejecuten comandos o descarguen archivos sin autorización.

La agencia aclaró que, al momento de publicar su alerta, no había detectado ataques que aprovecharan estas fallas, pero advirtió que los sistemas sin actualizar podrían estar en riesgo.

El FBI, a través de su división de ciberseguridad, alertó sobre dos vulnerabilidades críticas detectadas en PHP, un lenguaje de programación utilizado para crear sitios web y aplicaciones. Estas fallas podrían permitir que los atacantes ejecuten código a distancia y accedan a información confidencial.

En caso de detectar señales de un ataque, el FBI aconsejó aislar los sistemas afectados, conservar los registros de actividad de los servidores y reportar el incidente a través del sitio IC3.gov, especializado en denuncias de delitos en Internet.