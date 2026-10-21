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Vulnerabilidad Crítica en PHP: Alerta por Ataque a Sitios Web

Los desarrolladores recomendaron a los usuarios actualizar sus sistemas

Vulnerabilidad Crítica en PHP: Alerta por Ataque a Sitios WebVulnerabilidad Crítica en PHP: Alerta por Ataque a Sitios Web. Foto: Reuters

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Vulnerabilidades en PHP afectan sitios web de gobiernos europeos. Actualiza tus sistemas para protegerte de ataques.

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