Captan a Trabajadores de una Empresa de Brincolines Tirando Basura en el Bosque del Nixticuil

Una empresa de brincolines fue captada tirando basura en una área natural protegida del Bosque del Nixticuil, en Zapopan

Bosque del NixticuilFoto: N+

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Trabajadores de una empresa de brincolines fueron grabados contaminando el Bosque del Nixticuil. La empresa actuó rápido, despidiendo a los implicados y limpiando el lugar. ¿Es suficiente?

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