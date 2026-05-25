Captan a Trabajadores de una Empresa de Brincolines Tirando Basura en el Bosque del Nixticuil

A través de redes sociales exhibieron a trabajadores de una empresa particular de renta de brincolines contaminando el Bosque del Nixticuil, en Zapopan, zona donde hace un mes se había realizado una jornada comunitaria de saneamiento.

La cuenta de la red social X, del Comité en Defensa del Bosque del Nixticuil, difundió el momento en que un grupo de colaboradores de la empresa aventó bolsas de basura y lo que parecen ser residuos de brincolines a diestra y siniestra dentro de una área natural protegida del bosque.

Los trabajadores iban a bordo de una camioneta rotulada, aparentemente con publicidad de la empresa de renta de brincolines, lo que fue fundamental para dar con los responsables.

La empresa despidió a los responsables tras ser notificada

De esta forma, a través de sus redes sociales, la empresa se pronunció asegurando que después de conocer las imágenes, actuaron de inmediato dando de baja de manera definitiva a los involucrados.

Además, tomaron acciones legales correspondientes en su contra, ya que aseguraron que su actuar no sólo representaba una falta interna, sino daños a todos. También agregaron que los brincolines no generan residuos, sino que se instalan y se retiran.

La empresa informó que la basura arrojada correspondía a desechos de terceros que los choferes decidieron tirar sin autorización. Y reiteró que estas acciones no representan a la empresa, por lo que llegaron al lugar para hacer limpieza total de la basura tirada.

Por su parte, el ayuntamiento de Zapopan aseguró que tienen detectados diversos puntos que son usados como tiraderos clandestinos, por lo que piden cultura social para evitar este tipo de contaminación.