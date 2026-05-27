Se Registra en Jalisco el Primer Caso de Gusano Barrenador en Humanos

Autoridades de salud confirmaron el primer caso de gusano barrenador en humanos registrado en Jalisco. Se trata de un hombre de 47 años de edad, originario del municipio de Pihuamo, quien actualmente permanece hospitalizado en el estado de Colima bajo observación médica.

¿Cómo llegó el gusano barrenador al humano?

De acuerdo con la información proporcionada por el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, el paciente padece diabetes y se encuentra inmunosuprimido, condiciones que habrían complicado su estado de salud y facilitado la infección.

El funcionario explicó que el hombre presentaba una herida en la pierna izquierda, lugar donde una mosca depositó sus huevecillos, provocando la presencia de larvas conocidas como gusano barrenador, una plaga que afecta principalmente al ganado, aunque en casos poco frecuentes también puede afectar a humanos.

¿Qué se sabe sobre el paciente?

Las autoridades detallaron que el paciente se encuentra estable y continúa recibiendo atención especializada en un hospital de Colima. Asimismo, señalaron que desde que se detectó el caso se activaron protocolos epidemiológicos y sanitarios para evitar nuevos contagios o posibles riesgos en la región.

Como parte de las medidas preventivas, personal del sector salud implementó un cerco sanitario en las inmediaciones donde se detectó el caso, con el objetivo de realizar vigilancia epidemiológica, revisión de animales y monitoreo en la zona.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es una infestación causada por larvas de mosca que se alimentan del tejido vivo de animales y, en situaciones excepcionales, de personas. Especialistas recomiendan mantener limpias y cubiertas las heridas abiertas, especialmente en personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados.