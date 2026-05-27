Se Registra en Jalisco el Primer Caso de Gusano Barrenador en Humanos

Un hombre con diabetes fue la primera persona en ser víctima del gusano barrenador. El caso se registró en el municipio de Pihuamo, Jalisco

Se registra el primer caso de gusano barrenador en Jalisco.Foto: Cuartooscuro

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Alerta en Jalisco: Un hombre con diabetes es el primer caso humano de gusano barrenador. Las autoridades han activado protocolos para evitar más contagios.

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