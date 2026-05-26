Asaltan a Adolescente Trabajadora de Papelería en Puerto Vallarta, Jalisco

Una adolescente de 17 años fue atacada con un cuchillo mientras trabajaba en una papelería de Puerto Vallarta; logró sobrevivir al ataque.

Asaltan adolescente en Puerto VallartaFoto: Jalisco Rojo
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