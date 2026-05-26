Asaltan a Adolescente Trabajadora de Papelería en Puerto Vallarta, Jalisco

Una adolescente de 17 años fue atacada con un cuchillo cuando trabajaba en una papelería ubicada en la calle Bugambilias, en la delegación de Ixtapa, Puerto Vallarta.

Eran poco antes de las 12:30 horas del domingo 24 de mayo, cuando la joven, empleada del negocio, atendía a un sujeto que se hizo pasar por cliente. Le solicitó una copia, lo que provocó que la joven le diera la espalda.

Luego de cerciorarse de que nadie lo veía, el delincuente sacó de su mochila un cuchillo y atacó a la dependiente.

Tras dejar a la jovencita tirada en el piso y burlarse de ella, el ladrón se llevó una laptop y la caja con el dinero en efectivo producto de la venta del día, para después escapar.

Después de que el sujeto huyó, la mujer de 17 años comenzó a pedir auxilio. Paula Dayana resultó con una lesión en el estómago y fue trasladada para recibir atención médica.

Su madre relató que la menor evoluciona favorablemente de las lesiones físicas, pero no en el estado emocional. El sujeto escapó y la menor de edad permanece hospitalizada.

Rosa María Hernández Hernández, mamá de la joven agredida, dijo: “Ella siente mucho miedo, siente mucha impotencia, se siente insegura, no quiere salir del hospital hasta que no sepa que la persona que la dañó está recibiendo su merecido, su castigo. Les pido que por favor esto no quede impune, que no sea un caso más y que mi hija no sea una estadística, que sea una solución a lo que está viviendo Vallarta”.

Los familiares de Paula Dayana piden a la sociedad que, de tener información sobre el causante, la proporcionen a las autoridades para dar con su paradero y evitar que el caso quede impune.