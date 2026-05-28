Cae Feminicida de la Doctora Dalia Cortés Chávez; Autoridades Señalan a su Pareja Sentimental

Un hombre señalado como el responsable del feminicidio de la doctora Dalia Alejandra Cortés Chávez en el municipio de Zapotiltic fue capturado por autoridades luego de intentar escapar hacia Ciudad Guzmán.

¿Cómo y cuándo sucedió el feminicidio?

El crimen ocurrió el pasado 26 de mayo y la víctima fue identificada como Dalia, una mujer de 43 años de edad que se desempeñaba como médico. De acuerdo con los primeros reportes, la profesionista fue localizada sin vida al interior de su domicilio por su hijo de apenas 12 años.

Autoridades informaron que la mujer presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca, además de huellas de violencia, por lo que el caso fue investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Su pareja es el señalado de causar su muerte

Las indagatorias apuntaron como principal sospechoso a Marco “N”, quien mantenía una relación sentimental con la víctima. Tras cometer el crimen, el sujeto presuntamente huyó hacia Ciudad Guzmán con la intención de evadir a la justicia.

Sin embargo, agentes lograron capturarlo para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes, donde enfrentará el proceso judicial por el feminicidio de la doctora.