Cae Feminicida de la Doctora Dalia Cortés Chávez; Autoridades Señalan a su Pareja Sentimental

Autoridades detuvieron al hombre señalado como el feminicida de la doctora Dalia Cortéz Chávez; Fue asesinada en Zapotiltic, Jalisco

Detienen a feminicida de Doctora DaliaFoto: vivonoticiascolima

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Capturan al feminicida de la doctora Dalia Cortés en Zapotiltic. Su pareja sentimental, Marco 'N', intentó huir tras el crimen. Conoce los detalles.

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