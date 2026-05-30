Dan de Alta a Niño de 12 Años que Sufrió Quemaduras tras Explosión en Amatitán, Jalisco

Fue dado de alta un menor de 12 años que sufrió quemaduras tras la explosión de un cilindro de gas en las fiestas patronales de Amatitán, Jalisco, el 14 de mayo

AmatitánFoto: N+

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Explosión en Amatitán: Niño de 12 años ya fue dado de alta. La tragedia dejó 4 muertos y 2 adultos aún hospitalizados. Descubre cómo ocurrió el incidente.

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