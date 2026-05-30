Dan de Alta a Niño de 12 Años que Sufrió Quemaduras tras Explosión en Amatitán, Jalisco

El menor de 12 años que resultó con quemaduras después de la explosión que ocurrió el 14 de mayo durante las fiestas patronales en Amatitán, Jalisco, ya fue dado de alta este viernes.

La Secretaría de Salud Jalisco informó que ya suman 7 altas hospitalarias, 4 defunciones y 2 personas adultas que permanecen hospitalizadas: un paciente que todavía está reportado como grave y otro que se encuentra estable.

¿Qué pasó en Amatitán?

Durante la noche del 14 de mayo, en el centro del municipio de Amatitán, se estaba llevando la tradicional quema del ‘torito’, que es un toro de pirotecnia cargado por una persona que corre alrededor de lugar para que los asistentes corran para no ser alcanzados por algún fuego artificial.

Sin embargo, una de las chispas alcanzó un cilindro de gas que presuntamente tenía una fuga, lo que generó la explosión en uno de los puestos de comida que estaban ubicados en el atrio.

Al momento de la explosión, los asistentes de las fiestas patronales entraron en pánico y muchos corrieron a resguardarse, no obstante, varias personas resultaron lesionadas por las quemaduras y se reportaron un total de 4 fallecidos.

Después de estos hechos, representantes de la Unión de Pirotécnicos de Jalisco pidieron ser regularizados para retener una mejor clasificación del producto que se comercializa y así determinar qué tipo de fuegos artificiales se pueden vender al público.