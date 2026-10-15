Detienen a 3 Personas Acusadas de Disparar a Hombre que Ofreció su Ayuda en Tlaquepaque

Las autoridades detuvieron a tres personas acusadas de haber disparado a un hombre que les ofreció su ayuda tras verlos varados en la colonia Lomas de Tlaquepaque.

Se trata de Carlos ‘N’, de 30 años, Héctor ‘N’, de la misma edad y Karen ‘N’, de 27, quienes estaban en el cruce de las calles Río seco y Delicias, en una camioneta de lujo que había sufrido una falla mecánica el 14 de octubre.

Por el lugar pasaba otro automotor: dos hombres que se bajaron a auxiliar a las tres personas, sin embargo, a decir del herido de bala, los sujetos los ahuyentaron con palabras altisonantes, y una vez que dieron la vuelta para irse, uno de los hombres sintió un disparo en la espalda.

Después de la agresión, el hombre se trasladó por sus medios a la unidad de la Cruz Verde Marcos Montero, donde fue reportado en estado de regular a grave; presentaba una bala de 9 milímetros alojada cerca de los pulmones.

Acerca de los causantes, intentaron escapar pero chocaron contra una camioneta en la colonia Colonial Tlaquepaque, y al resultar heridos, llegaron hasta una clínica ubicada entre De la Cruz y Emilio Carranza, donde fueron detenidos por policías del municipio.

“Metros adelante hay un hospital, el acompañante del causante se lesiona y se bajan a querer recibir atención, es cuando los compañeros con las características los abordan y les hacen la inspección por seguridad y se localizan el arma de fuego, la cual portaba el posible causante”, informó Martín Escobar, Comandante de la Policía de Tlaquepaque.

Las tres personas detenidas ya fueron entregadas a un agente del Ministerio Público, se les aseguró una pistola de 9 milímetros con nueve cartuchos útiles.