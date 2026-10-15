Seguridad

Detienen a 3 Personas Acusadas de Disparar a Hombre que Ofreció su Ayuda en Tlaquepaque

Los arrestados ya fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público; se les aseguró un arma de fuego

DetenidosDetuvieron a 3 personas acusadas de disparar a un hombre que se ofreció a ayudarlos en Tlaquepaque. Foto: Policía Tlaquepaque

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Detienen a 3 personas en Tlaquepaque por disparar a un hombre que intentó ayudarlos. Los arrestados ya están con el Ministerio Público

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