Detienen a Hombre Que Acudía a Preparatoria de Guadalajara a Exhibirse Frente Estudiantes

Cae sujeto que, en las inmediaciones de la Preparatoria Número 2 cometía actos de exhibicionismo frente a algunas estudiantes

Se trató de un hombre de unos 60 años de edad, quien en marzo pasado fue captado por cámaras de seguridad rondando el plantel educativo.

Eran las 19:37 horas del 12 de marzo cuando el sujeto transitaba por la banqueta a bordo de una bicicleta. Usaba lentes oscuros y una gorra negra.

En las imágenes se observó cómo volteaba hacia atrás, aparentemente para confirmar que pasaran algunas estudiantes mujeres.

Cuando se aproximó una de ellas, se levantó la playera al llevar el pantalón abajo, la estudiante se bajó a la calle para evitarlo e incluso se cubrió el rostro para no verlo. El exhibicionista permaneció sobre la banqueta y, al percatarse de que se acercaban otras dos jovencitas, volvió a levantarse la playera y a hacer movimientos para provocar que vieran. Después de esto, se bajó la playera y se retiró.

El 21 de mayo, elementos de la Policía de Guadalajara lo detectaron en el cruce de las calles Ignacio Machain y San Pablo, en la colonia Talpita, en posesión de la droga conocida como cristal.

¿Qué acciones legales se tomaron contra el sujeto detenido por actos de exhibicionismo?

En la inspección bajo protocolo, los uniformados se percataron de que coincidía con el sujeto que aparecía en los videos acosando a las estudiantes, por lo que cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra y lo llevaron ante el Ministerio Público. Fue vinculado a proceso por el delito de ultrajes contra la moral y las buenas costumbres, incitación a la prostitución y contra la dignidad de las personas. Se le dictó prisión preventiva justificada por seis meses.

Las autoridades exhortaron a denunciar cualquier caso de atentados al pudor para castigar a los responsables.