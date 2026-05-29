Detienen a Hombre Que Acudía a Preparatoria de Guadalajara a Exhibirse Frente Estudiantes

Detuvieron y vincularon a proceso a un hombre que acudía a las instalaciones de la Preparatoria 2, donde cometía actos de exhibicionismo frente a las estudiantes

A exhibicionista, de 60 años de edad, se le dictó prisión preventivaFoto: Comisaría de Guadalajara

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Alerta en Guadalajara: Hombre captado en video exhibiéndose frente a estudiantes es detenido y enfrenta cargos graves. Autoridades piden denunciar actos similares.

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