Policías de El Salto Disparan a Hombre que Intentó Agredirlos con un Machete

Policías de El Salto dispararon a un hombre que trató de agredirlos con un machete en el fraccionamiento Las Lilas; el sujeto fue trasladado a recibir atención médica

Unidad de la Policía de El SaltoFoto: N+

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Un hombre armado con machete fue baleado por policías en El Salto tras intentar agredirlos. El incidente dejó al sujeto en estado grave. Conoce los detalles de este tenso momento.

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