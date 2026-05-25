Policías de El Salto Disparan a Hombre que Intentó Agredirlos con un Machete

Policías de El Salto, Jalisco, dispararon a un hombre que intentó agredirlos con un machete sobre el cruce de las calles Agapanto y Pino, en el fraccionamiento Las Lilas.

Los hechos ocurrieron después de un reporte ciudadano en el que señalaron a un hombre agresivo que portaba un machete y presuntamente estaba amenazando a vecinos de la zona.

De acuerdo con el área de comunicación de la dependencia, a la llegada de los policías, el hombre trató de agredirlos con el arma blanca, por lo que estos dispararon en su contra.

El sujeto, de aproximadamente 25 a 30 años, terminó con una bala en el abdomen, por lo que fue trasladado a recibir atención médica a la Cruz Verde, en la cabecera municipal de El Salto, donde fue reportado de regular a grave. Posteriormente fue llevado a un hospital de tercer nivel.

Los vecinos indicaron a las autoridades que el hombre tenía poco tiempo de haber salido de un centro de rehabilitación, y al parecer, actuó bajo los efectos de alguna droga.

De acuerdo con familiares del hombre, los policías le dispararon en al menos ocho ocasiones, sin embargo, esto no se ha confirmado de manera oficial por las autoridades.

El lugar de los hechos no fue acordonado por los oficiales, así como tampoco había indicios regados, únicamente una mancha de sangre.