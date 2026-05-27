Aeropuerto de Guadalajara Anuncia Cierres Viales Hoy en Carretera a Chapala; Este es el Horario

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara informó que habrá cierres viales en carretera a Chapala debido a labores de modernización que continuarán esta noche

Avión del aeropuerto de GuadalajaraFoto: N+

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¿Viajas por la carretera a Chapala? El Aeropuerto de Guadalajara informa cierres viales por modernización desde las 10 PM. Considera tiempo extra en tu traslado.

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