Aeropuerto de Guadalajara Anuncia Cierres Viales Hoy en Carretera a Chapala; Este es el Horario

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara informó que habrá cierres parciales y contraflujos sobre la carretera a Chapala debido a que continuarán las labores de modernización del nuevo acceso vial.

¿A qué hora iniciarán los cierres viales?

Los cierres iniciarán a partir de este 27 de mayo a las 10:00 de la noche y se reabrirán a las 5:00 de la mañana del siguiente día, por lo que las autoridades del aeropuerto recomendaron a los ciudadanos considerar tiempo adicional en sus traslados.

Por otro lado, los taxis convencionales no podrán ingresar al paradero para vehículos de plataforma que se construye al exterior del aeropuerto, ya que ellos sí cuentan con acceso para dejar y recoger pasaje en la termina aérea.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para ingresar a esta zona, los vehículos de plataforma tendrán que registrarse previamente ante la Secretaría de Transporte para poder adquirir un código QR.

"No va a poder entrar cualquier que diga 'yo soy vehículo de plataforma, mira aquí está una credencial', no, tienen que registrarse. Va a haber una plataforma que va a presentar la Secretaría de Transporte, se van a tener que registrar, ahí se les va a entregar un código QR, con el cual van a poder entrar electrónicamente a las plumas de acceso al estacionamiento", manifestó el gobernador.