Agilizan el Trámite para el Cambio de Placas en Jalisco; Estos son los Nuevos Requisitos

Este 29 de mayo vencerá el plazo para el cambio de placas gratuito bajo el programa 3x1 en Jalisco, el cual incluye este trámite y la verificación vehicular sin costo tras haber realizado el pago del refrendo en 2025.

A partir del 1 de junio, el trámite para cambiar las placas costará 2 mil 500 pesos, sin embargo, para agilizar este proceso, el Jefe de Servicio Estatal Tributario, Carlos Arias Madrid, informó que los requisitos se simplificaron.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para el cambio de placas?

De acuerdo con Arias Madrid, el trámite lo tiene que realizar el dueño del vehículo, y únicamente necesita su credencial de elector que contenga el domicilio en el estado de Jalisco y llevar las placas que se van a canjear.

“No necesitas nada más, no te vamos a pedir la factura anterior, no te vamos a pedir la constancia de situación fiscal, no te vamos a pedir la certificada, documento que antes se venían solicitando y que ya los hicimos a un lado”, explicó Arias Madrid.

Por otro lado, las autoridades aseguraron que la Policía Vial no se dedicará a buscar vehículos con placas vencidas, no obstante, en caso de detectarlos, sí pueden ser multados, y el monto asciende de los 2 mil 260 a los 6 mil 790 pesos.

Cabe señalar que también habrá descuentos del 50% en multas de movilidad y de 70% en el trámite de cambio de propietario.

“Qué te vamos a pedir, que estés al corriente en el pago de tu refrendo, este beneficio junto con el otro paquete de beneficios que están previstos en la ley de ingresos, va a permitir que muchos ciudadanos puedan regularizar su situación de la propiedad del vehículo”, manifestó el funcionario.

En Jalisco, hay 278 mil vehículos por hacer el canje de placas de un padrón de 2 millones 600 mil autos que están obligados a hacerlo. Para realizar el cambio de placas se puede acudir a cualquier recaudadora estatal. Las placas que se deben cambiar son las emitidas antes de 2018.