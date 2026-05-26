Agilizan el Trámite para el Cambio de Placas en Jalisco; Estos son los Nuevos Requisitos

A sólo tres días para que venza el plazo para el cambio de placas gratuito en Jalisco, las autoridades simplificaron los requisitos para agilizar el trámite

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¿Tienes placas emitidas antes de 2018 en Jalisco? Simplifican requisitos para el cambio gratuito hasta el 29 de mayo. Evita multas y regulariza tu vehículo fácilmente.

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