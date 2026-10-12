Sociedad

Buscan Acuerdo Para Financiar Solución al Problema del Agua en Guadalajara

Se necesitan dos terceras partes de los votos en el Congreso de Jalisco para aprobar el esquema llamado CMRU

programa agua JaliscoLos problemas del agua han derivado a manifestaciones. Foto: N+

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La presidenta Sheinbaum habla del esquema CMRU del Gobernador de Jalisco y pide soluciones efectivas para el agua en Guadalajara.

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