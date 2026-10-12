Buscan Acuerdo Para Financiar Solución al Problema del Agua en Guadalajara

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, planteó un esquema de financiamiento llamado CMRU con el que se busca resolver los problemas de agua sucia en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó durante la mañanera que esto funciona en carreteras y que ,desde su perspectiva, en agua se necesita una operación distinta.

También señaló que lo prioritario es alcanzar acuerdos para resolver los problemas de calidad del agua que afectan a los habitantes, mediante medidas emergentes y un programa de largo plazo. Además, recordó que durante la administración del exgobernador Enrique Alfaro se plantearon acciones para atender esta problemática, pero que no las cumplió.

“El gobernador Alfaro no cumplió e hizo otras obras de agua que no resolvieron el problema”, dijo la presidenta.

Ante este panorama, se destacó la importancia de garantizar que la solución técnica y el mecanismo de financiamiento permitan atender el problema sin generar una privatización del servicio.

Además, para aprobar el esquema en el Congreso de Jalisco se requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores. Sin embargo, se indicó que algunos diputados de Morena se oponen actualmente a la propuesta.

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la necesidad de construir acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y revisar las observaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que ha señalado implicaciones relacionadas con la operación privada bajo este modelo.